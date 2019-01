La Côte d'Ivoire accepte d'organiser la CAN 2023

Copyright de l’image AFP/Getty Images Image caption Le président de la CAF, Ahmad (à gauche), et le président ivoirien Alassane Ouattara, mardi 29 janvier 2019 à Abidjan

Les autorités ivoiriennes ont changé d'avis et accepté d'organiser la Coupe d'Afrique des nations en 2023, et non en 2021 comme prévu auparavant.

Abidjan approuve ainsi un glissement du calendrier après le retrait de l'édition 2019 au Cameroun.

La Fédération ivoirienne de football (FIF) va retirer son recours déposé devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) qu'elle avait saisi en décembre pour contester le glissement de dates choisies par la confédération.

La décision a été prise mardi à l'issue d'une rencontre entre le président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad, et le chef de l'Etat ivoirien Alassane Ouattara, en présence des dirigeants de la Fédération ivoirienne de football (FIF).

En 2014, la CAF avait attribué les trois prochaines CAN d'un coup : 2019 au Cameroun, 2021 à la Côte d'Ivoire et 2023 à la Guinée.

Mais l'organisation de l'édition 2019 a été retirée au Cameroun - au bénéfice de l'Égypte - en raison du retard des travaux de contruction des infrastructures sportives.

La CAF a ainsi confié l'édition 2021 au Cameroun, celle de 2023 à la Côte d'Ivoire et celle de 2025 à la Guinée.