Les buteurs africains du weekend

Copyright de l’image AFP/Getty Images Image caption L'Ivoirien Nicolas Pépé devant les buts de Nice

BBC Afrique vous propose une sélection de buteurs africains des championnats européens durant ce weekend.

France

Malgré un but du Camerounais Clinton N'Jie, Marseille s'est incliné sur la pelouse du stade de Reims (1-2).

L'Algérien Mehdi Zeffane a inscrit le but de la victoire pour Rennes, face à Amiens (1-0).

Angers a battu Dijon grâce à un but du Camerounais Stéphane Bahoken (1-0).

Encore un but pour l'Ivoirien Nicolas Pépé avec Lille, qui a écrasé Nice, 4 buts à 0.

Italie

Grâce notamment à un doublé de l'Ivoirien Gervinho, Parme a fait match nul (3-3) sur le terrain de la Juventus.

Suisse

Le Camerounais Nicolas Ngamaleu a marqué le deuxième but des Young Boys face à Neuchatel Xamax.

Portugal

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'Algérien Soufiane Feghouli, auteur du but de Galatasaray de ce weekend

L'Angolais Mateus a inscrit le premier but de Boavista face à Feirense (2-0).

Pays-Bas

Grâce notamment à un but du Marocain Ali Messaoud, Excelsior a battu Feyenoord, 2 buts à 1.

Son compatriote Hakim Ziyech a marqué le premier but de l'Ajax face au VVV Venlo, 6-0.

Turquie

Grâce à un but du Ghanéen André Ayew et à un autre but du Nigérian Victor Moses, Fenerbahce a battu Goeztepe, 2 buts à 0.

L'Ivoirien Arouna Koné a inscrit un doublé avec Sivasspor, sur la pelouse de Kasimpasa (3-1).

L'Angolais Djalma a marqué un but avec Alanyaspor, face à Galatasaray (1-1). Le but de l'égalisation pour Galatasaray a été inscrit par l'Algérien Soufiane Feghouli.

Le Sénégalais Demba Ba a inscrit le troisième but d'Istanbul Basaksehir sur le terrain d'Akhisar Belediyespor (3-0)

Malgré un but du Franco-Sénégalais Souleymane Doukara, Antalyaspor s'est incliné à domicile, face à Besiktas (2-6).

Belgique

Le Tanzanien Mbwana Samatta, meilleur buteur du championnat belge, a encore trouvé le chemin des filets avec Genk, cette fois-ci sur la pelouse de Waasland-Beveren.

Le Tunisien Hamdi Harbaoui et le Guinéen Idrissa Sylla ont chacun marqué un but avec Zulte Waregem, face au Cercle de Brugges (3-2).

Le Congolais Paul Mpoku a inscrit le but de la victoire pour le Standard de Liège, face à Anderlecht (2-1).