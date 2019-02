Copyright de l’image Getty Images Image caption Aristide Bancé lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2013

Après 15 ans à l'étranger, le footballeur international a regagné son pays pour intégrer l'Union sportive des Forces armées (USFA), un club de première division.

L'attaquant de 34 ans va jouer pour ce club jusqu'à la fin de la saison au moins.

Il a pris cette décision après la fin de son contrat avec Al-Masry, un club de première division égyptienne.

Bancé n'avait plus joué depuis mai dernier, même après avoir recouvré la santé à la suite d'une blessure au tendon d'Achille.

L'USFA est le deuxième club burkinabé de sa carrière. Il a déjà joué pour un autre club local, Santos.

Lire aussi :

Aristide Bancé, nouvelle recrue d'Al-Masry

Côte d'ivoire : Bancé reçoit un soulier d'or à 24.900 FCFA

Le Burkina Faso 3e de la CAN 2017

Au pays, il espère pouvoir jouer assez régulièrement pour aider la sélection senior burkinabè à se qualifier pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN) prévue en juin et juillet prochains en Egypte.

Aristide Bancé a pris part à 73 matchs avec les Etalons du Burkina Faso, lors des éliminatoires et des phases finales de la CAN en 2013, 2015 et 2017.

Il a marqué 22 buts en équipe nationale et a joué, avec les Etalons, la finale de la CAN 2013.

L'ancien attaquant d'Augsbourg, de Düsseldorf (Allemagne) et de Samsunspor (Turquie) a également joué en Côte d'Ivoire, en Belgique, aux Émirats arabes unis, en Lettonie, en Finlande, au Qatar, en Ukraine, en Afrique du Sud et au Kazakhstan.