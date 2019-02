Leicester City limoge Claude Puel après 16 mois de direction

Claude Puel, 57 ans, quitte le club 12e de la Premier League après avoir perdu cinq de ses six derniers matchs de championnat.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Claude Puel avait été nommé pour un contrat de trois ans en octobre 2017

La défaite de samedi signifie que Leicester a perdu quatre matchs consécutifs en Premier League à domicile pour la première fois depuis janvier 2000 et a concédé le premier but en 19 matches de Premier League cette saison - plus que toute autre équipe.

Le Français a emmené Leicester à la neuvième place de la Premier League lors de sa première saison, mais le club cherche désormais un quatrième entraîneur permanent en 23 mois.

Lire aussi :

FC Porto assomme Leicester

Leicester, performance en demi-teinte

Puel avait été nommé pour un contrat de trois ans en octobre 2017, succédant à Craig Shakespeare, qui a lui-même succédé à Claudio Ranieri, gérant de la Premier League 2015-2016, dans la gestion du club.

Le directeur adjoint, Jacky Bonnevay, quittera également le club. Les entraîneurs de la première équipe, Mike Stowell et Adam Sadler, sont appelés à prendre temporairement les rênes de l'équipe.

Le prochain match de Leicester est à domicile en Premier League contre Brighton mardi.