Les buteurs africains du week-end

Aissa Mandi auteur d'un but avec Betis Seville

Les footballeurs africains, sociétaires des clubs européens se sont illustrés cette semaine dans leurs championnats respectifs.

Espagne

L'algérien Aissa Mandi a marqué le premier but du Betis Seville sur le terrain du Real Valladolid pour une victoire 2 : 0.

France

Malgré un but de l'ivoirien Max Gradel, Toulouse a été tenu en échec à domicile par Caen (match nul 1-1)

Angleterre

Le but de l'ivoirien Souleymane Bamba, n'a pas suffi à Cardiff City qui s'est incliné 5-1 à domicile face à Watford.

Un autre ivoirien Wilfried Zaha signe un doublé permettant à Crystal Palace de s'imposer 4 : 1 sur le terrain de Leicester.

Turquie

Grâce notamment à un but du burkinabé Préjuce Nakoulma et à un but du marocain Aatif Chahechouhe, Caykur Rizespor a battu Yeni Malatyaspor 3 : 0.

Sivasspor s'est incliné 2 buts à 1 à domicile face à Antalyaspor en dépit d'un but de l'ivoirien Arouna Koné.

Quant au sénégalais Papiss Demba Cissé a réalisé un doublé avec Alanyaspor face à Kasimpasa (victoire 3 : 0).

Son compatriote, Demba Ba a marqué le troisième but d'Istanbul Basaksehir face à Bursaspor (victoire 3 : 0).

Pays-Bas

Grâce notamment à un doublé du marocain Hakim Ziyech, l'Ajax s'est imposé 5-1 sur le terrain de ADO Den Haag.

Le ghanéen Mohammed Dauda de Vitesse a marqué sur la pelouse du FC Emmen permettant à son club de défaire 3 : 0 le club hôte.

Le ghanéen Mohammed Dauda de Vitesse

Italie

L'algérien Adam Ounas a inscrit le quatrième but de Napoli sur le terrain de Parme (victoire 4 : 0).

Suisse

Le camerounais Jean Pierre Nsamé sociétaire de Young Boys a marqué l'unique but de la rencontre face au FC Lugano pour une courte victoire 1 : 0.

Belgique

Malgré un but du ghanéen Victor Osimhen, le Sporting Charleroi s'est incliné 3 : 1 sur la pelouse de Sint Truidense.

Grâce à un doublé du tunisien Hamdi Harbaoui et à un but du guinéen Idrissa Sylla, Zulte Waregenm s'est imposé 3 : 2 sur le terrain de l'AS Eupen.

Le ghanéen Bennard Kumordzi a inscrit le premier but du KV Kortrijk sur le terrain de Waasland-Beveren pour un remarquable 6 : 2 au terme de la rencontre.

Malgré un doublé du congolais Yannick Bolasié, Anderlecht a été tenu en échec à domicile par le Club de Brugges 2 : 2.

Le nigérian Taiwo Awoniyi a inscrit le but de la victoire pour le Royal Excel Mouscron face au Sporting Lokeren 1 : 0.