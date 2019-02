Que fera Kolo Touré à Leicester City son nouveau club ?

Copyright de l’image Getty Images Image caption Kolo Touré fait partie de la nouvelle équipe de Brendan Rodger à Leicester City.

Kolo Touré rejoint l'équipe de Brendan Rodgers à Leicester City pour une nouvelle mission.

Kolo Touré est de retour en Premier League anglaise après avoir été confirmé comme membre du staff d'entraîneurs de la première équipe à Leicester City.

L'Ivoirien quitte le Celtic et vient prêter main forte au nouvel entraîneur des Foxes, Brendan Rodgers.

Le duo porte un partenariat fructueux au niveau du coaching depuis que les deux hommes ont uni leurs forces en septembre 2017, remportant le triplé écossais la saison dernière.

Kolo Touré, qui enregistre plus de 100 sélections sous le maillot des éléphants de Côte d'Ivoire, a deux titres de Premier League à son actif, l'un avec d'Arsenal et le second avec Manchester City.

Il a également remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2015, en marquant un penalty aux tirs au but contre le Ghana, avant de travailler comme entraîneur adjoint avec les Eléphants dans une campagne de qualification pour la Coupe du monde de Russie 2018 qui a finalement été un échec.

