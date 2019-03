Benzema à son tour victime d'un cambriolage

Copyright de l’image Getty Images Image caption Benzema n'est que le dernier d'une longue liste de footballeurs victimes de cambriolages.

L'attaquant français est le dernier d'une longue liste de joueurs dont les maisons ont été cambriolées pendant qu'ils jouaient un match avec leur équipe.

La liste des victimes s'allonge, mais le mode opératoire est toujours le même. Alors que les footballeurs disputent un match important, les voleurs entrent par effraction et dérobent tout.

Karim Benzema est le dernier à rejoindre la liste des footballeurs cambriolés. Sa maison a été la cible des cambrioleurs, mercredi, alors qu'il jouait avec le Real Madrid le match retour de la demi-finale de la Coupe du roi, contre Barcelone.

Une soirée inoubliable pour l'attaquant français, qui n'a pas pu aider son équipe à éviter une défaite, 3-0, face à l'équipe catalane qui l'a éliminée de la compétition.

Lire aussi :

La maison de Sadio Mané cambriolée lors d'un match

Raphaël Varane a été cambriolé

Copyright de l’image Getty Images Image caption Kevin-Prince Boateng n'a pas été la seule victime à Barcelone.

Il y a deux semaines, la même chose est arrivée à Kevin-Prince Boateng, recruté par Barcelone en janvier. Il a été victime d'un vol lors d'un match contre Valladolid.

Son coéquipier Jordi Alba a subi le même sort en novembre dernier. Alors qu'il était à Milan pour un match de Ligue des champions, contre l'Inter, les voleurs sont entrés dans sa maison et ont réussi à forcer le coffre-fort.

En France

Le problème n'est pas une exclusivité espagnole. Quatre footballeurs ont été cambriolés en France, rien que la semaine dernière.

Selon le parquet de Nanterre, en banlieue parisienne, le domicile du Brésilien Dani Alves a été cambriolé lors d'un match du PSG contre Montpellier au Parc des Princes, dans la capitale française.

Selon le journal L'Equipe, les voleurs ont emporté des objets de valeur et des dizaines de milliers de dollars.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les domiciles des Brésiliens du PSG, Dani Alves et Thiago Silva, ont été cambriolés.

Les domiciles des Lyonnais Memphis Depay, Lucas Tousart et Pape Cheikh Diop ont été aussi cambriolés pendant leur match de Ligue des champions, mardi, face au FC Barcelone.

A ces actes s'ajoute le cambriolage des domiciles du président de Marseille, Jacques-Henri Eyraud, et des joueurs du Paris Saint-Germain, Eric Maxim Choupo-Moting (deux fois, en novembre et décembre) et Thiago Silva (décembre).

A lire :

Insolite: un cambrioleur coincé à une fenêtre arrêté

Un tunnel pour cambrioler une banque

En Angleterre

Cette pratique consistant à pénétrer par effraction dans les maisons des footballeurs, lors de leurs déplacements avec leur équipe, n'est pas nouvelle. C'est un problème récurrent dans le nord-ouest de l'Angleterre.

Entre 2006 et 2009 par exemple, 21 footballeurs de la région ont été victimes de vols.

Le cas le plus récent est celui du Sénégalais Sadio Mané, qui s'est fait voler des montres, des téléphones portables et des clés de voiture alors qu'il jouait à Anfield contre le Bayern Munich, en Ligue des champions - la même nuit que les vols des joueurs de Lyon.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Des joueurs de Liverpool, dont Sadio Mané, ont également été pris pour cible par les cambrioleurs.

Mané, déjà victime d'un vol en 2017, faisait déjà partie d'une longue liste de plus de 20 joueurs de Liverpool et d'autres clubs de la région victimes de vols au cours des 15 dernières années.

Roberto Firmino, Steven Gerrard et Pepe Reina ont tous été volés alors qu'ils jouaient pour Liverpool.

Dans d'autres villes, Romelu Lukaku et Wayne Rooney, ont été également victimes de vols, ainsi que le Paraguayen Roque Santa Cruz, dont le domicile a été cambriolé en décembre 2008, lors d'un match des Blackburn Rovers.

A lire :

Afrique du sud : Cambriolage à la haute cour du pays

Le fils de l'ex-président zambien emprisonné pour vol

Mais les voleurs ne s'en sont pas toujours tirés facilement. En 2003, Duncan Ferguson, joueur d'Everton, était à la maison lorsqu'un voleur nommé Carl Bishop a tenté de voler un fût d'alcool.

Quand Bishop est tombé nez à nez avec Ferguson, il a essayé de casser une bouteille de vodka sur la tête du footballeur, mais celui-ci l'a frappé au visage.

La force du coup de poing était si puissante que Bishop s'est fait hospitaliser pendant deux jours.

C'était la deuxième fois que Ferguson mettait fin à une tentative de vol à son domicile.

Lors de la première, il a appelé la police et a ensuite neutralisé le voleur en s'asseyant sur lui, jusqu'à l'arrivée des policiers.