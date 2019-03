Aliou Cissé fait appel à quatre nouveaux joueurs

Copyright de l’image Getty Images Image caption Aliou Cissé a déjà obtenu la qualification du Sénégal à la CAN 2019.

Le sélectionneur du Sénégal a convoqué, pour la première fois, quatre joueurs pour son dernier match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2019, contre Madagascar, le 23 mars.

Il s'agit de Dialy Kobaly Ndiaye, vice-champion de la CAN des moins de 20 ans, mais aussi d'anciens pensionnaires de la sélection sénégalaise des U20, Mamadou Lamine Loum (Porto, Portugal) et Krépin Diatta (Bruges, Belgique).

Le Nîmois Sada Thioub, né dans la banlieue parisienne, est également appelé en sélection nationale pour la première fois.

Aliou Cissé a fait appel en même temps à d'anciens pensionnaires de l'équipe nationale, pour le match des Lions contre Madagascar, le 23 mars à Dakar, à Dakar, et la rencontre amicale contre le Mali, trois jours plus tard, à Thiès.

On peut citer Pape Alioune Ndiaye (Galatasaray, Turquie) et Moussa Wagué (FC Barcelone, Espagne). Ils n'ont pas pris part à la Coupe du monde 2018.

Pape Djibril Diaw, absent lors du match contre la Guinée Equatoriale, revient également en équipe nationale. Santhy Ngom, pensionnaire de Nancy, retrouve aussi les Lions.

Le Sénégal et Madagascar se sont déjà qualifiés pour la phase finale de la CAN 2019 prévue du 21 juin au 19 juin, aux dépens de la Guinée Equatoriale et du Soudan, avec lesquels ils partagent la même poule.

Voici la liste d'Aliou Cissé

Gardiens : Dialy Ndiaye (Cayor Foot), Alfred Gomis (SPAL, Italie), Edouard Mendy (Reims, France).

Défenseurs : Pape Abou Cissé (Olympiacos, Grèce), Moussa Wagué (Barcelone, Espagne), Lamine Gassama (Goztepe, Turquie), Salif Sané (Shalke04, Allemagne), Kalidou Koulibaly (Naples, Italie), Djibril Diaw (Angers, France), Youssouf Sabaly (Bordeaux, France).

Milieux : Pape Alioune Ndiaye (Galatasaray, Turquie), Idrissa Gana Guèye (Everton, Angleterre), Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace, Angleterre), Cheikh Ndoye (Angers, France), Mamadou Loum Ndiaye (Porto, Portugal), Crépin Diatta (Bruges, Belgique), Alfred Ndiaye (Malaga, Espagne), Santy Ngom (Nancy, France).

Attaquants : Ismaila Sarr et Mbaye Niang (Rennes, France), Sada Thioub (Nîmes, France), Sadio Mané (Liverpool, Angleterre), Moussa Konaté (Amiens, France), Mbaye Diagne (Galatasaray, Turquie).