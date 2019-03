Les buteurs africains du weekend

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le Malien Abdoulaye Diaby, l'un des buteurs du Sporting, dimanche 3 mars, à Lisbonne.

BBC Afrique vous présente une sélection de buteurs africains évoluant dans les clubs de football d'Europe.

Portugal

Malgré un but du Marocain Fahd Moufi, Tondela s'est incliné sur le terrain du Nacional de Madère, 3-2.

Grâce notamment à un but du Malien Abdoulaye Diaby, le Sporting a battu Portimonense, 3 buts à 1.

France

L'Algérien Youcef Atal a marqué le but de la victoire pour Nice, face à Strasbourg (1-0).

Malgré un but du Tchadien Casimir Ninga, Caen s'est incliné à domicile, face au PSG (2-1).

Grâce notamment à un but du Burkinabé Bertrand Traoré, Lyon a battu Toulouse 5 buts à 1. L'unique but toulousain a été inscrit par le Togolais Mathieu Dossevi.

Angleterre

L'Ivoirien Wilfried Zaha a inscrit le troisième but de Crystal Palace sur le terrain de Burnley (3-1).

L'Algérien Riyad Mahrez a marqué le but de la victoire pour Manchester City, sur la pelouse de Bournemouth (1-0).

Allemagne

Malgré un but de l'Algérien Ishak Belfodil, Hoffenheim s'est incliné, 3-2, sur le terrain de l'Eintracht Frankfort.

Italie

Grâce notamment à un but de l'Ivoirien Gervinho, Parma a fait match nul, 3-3, sur la pelouse d'Empoli.

Russie

Malgré un but du Nigérian Sylvester Igboun, le FC Ufa s'est incliné à domicile, face au Dynamo Moscou, 2-1.

Le Zambien Evans Kangwa a marqué le deuxième but d'Arsenal Tula, face au CSKA Moscou (2-0).

Malgré un but du Sénégalais Babacar Sarr, Enisey Krasnoyarsk et le FC Rostov ont fait match nul, 1-1.

Pays-Bas

Grâce à un doublé du Marocain Mimoun Mahi et à un but de son compatriote Iliass Bel Hassani, le FC Groningen a battu VVV Venlo, 3 buts à 2.

Turquie

Malgré un but du Marocain Younes Belhanda, Galatasaray n'a pas réussi à s'imposer sur la pelouse du BB Erzurumspor (2-2).

Grâce notamment à un but du Nigérian Abdullahi Shehu et à un but du Congolais Delvin N'Dinga, Bursaspor a battu Sivbasspor, 3 buts à 2. L'un des buts de Sivasspor a été inscrit par le Sénégalais Henri Saivet.

Le Nigérian Victor Moses a inscrit le but de la victoire pour Fenerbahce, face à Caykur Rizespor, 3-2.

Belgique

Malgré un but du Nigérian Taiwo Awoniyi, le Standard de Liège n'a pas réussi à battre à domicile l'Excel Mouscron (1-1).

Le Zambien Fashion Sakala a marqué l'unique but du KV Oostende, face à Waasland Beveren (1-1).

Grâce à un but du Ghanéen William Owusu et à un but du Congolais Jonathan Bolingi, Royal Antwerp a battu l'AS Eupen, 2 buts à 1. Le but de l'AS Eupen a été inscrit par le Ghanéen Eric Ocansey.