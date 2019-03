Copyright de l’image Getty Images Image caption Le Real n'a pas atteint les quarts de finale de la Ligue des champions, pour la première fois depuis 2010.

L'entraîneur du Real Madrid déclare qu'il ne démissionnera pas, malgré l'élimination du club madrilène aux huitièmes de finale de la Ligue des champions.

L'Ajax, battu par 2 buts à 1 au match aller, l'Ajax a créé la surprise en s'imposant face au Real Madrid, dominé à domicile, 4-1, mardi soir.

"Je ne suis pas venu au club dans un moment aussi difficile pour ensuite abandonner. Ce que nous devons faire, c'est rester le plus calme possible, dans un moment aussi difficile et l'affronter avec le meilleur caractère", déclare Solari.

Avant son élimination par l'Ajax aux huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Real Madrid a été éliminé de la Coupe du roi d'Espagne.

Notamment à cause de ses défaites face au FC Barcelone. Les Barcelonais le devancent de 12 points, en Liga.

"Le Real Madrid est plus important que n'importe lequel d'entre nous. Il revient toujours et encore plus fort", ajoute Solari.

Il a remplacé Julen Lopetegui au poste d'entraîneur du club madrilène en novembre dernier, signant un contrat de trois ans.

Pour la première fois depuis 2010, le champion en titre de la Ligue des champions n'a pas atteint les quarts de finale.

Dani Carvajal, défenseur du Real Madrid, estime même que la "saison est terminée" pour son club qui a remporté les trois dernières éditions de la Ligue des champions.

"Je ne me suis jamais senti aussi malade. Je ne sais pas comment l'expliquer. En une semaine, tout a disparu, et tout cela après les matchs à domicile", se désole Carvajal.

"Il est clair que la saison est terminée, mais nous allons continuer à travailler en Liga, parce que c'est ce que nous devons faire. Et nous devons être professionnels", ajoute-t-il.