Le nouveau patron de Leicester qualifie le cambriolage de sa maison d'"horrible"

Copyright de l’image Getty Images Image caption Brendan Rodgers, le nouvel entraîneur de Leicester

Les cambrioleurs ont volé les biens de la famille, y compris des médailles remportées pendant que Brendan Rodgers était entraîneur du Celtic, tandis que sa compagne Charlotte Searle et sa fille de six ans se cachaient dans la maison, à East Dunbartonshire.

Rodgers affirme que sa famille est prête à quitter Glasgow pour emménager avec lui à Leicester, "très bientôt"."C'est évidemment quelque chose qui n'est pas agréable à vivre pour une famille", a déclaré le manager de 46 ans.Il a été nommé entraîneur de Leicester, le 26 février, en remplacement de Claude Puel, licencié.Son équipe accueille Fulham au King Power Stadium, dans le championnat de Premier League, samedi (15h00 GMT).

"Ça a fait peur aux filles", a déclaré Rodgers. "Ces 10 derniers jours, on a beaucoup parlé de mon arrivée ici", a-t-il ajouté."Je ne veux pas gâcher le plaisir que nous avons eu à Glasgow. Ce que que nous avons vécu sur le terrain et à l'extérieur a été incroyable. Nous ne voulons pas que les 10 derniers jours obscurcissent tout cela", a ajouté le technicien qui rejoint Leicester.Sa compagne et sa fille "sont toutes les deux en sécurité", assure-t-il. "C'est un incident malheureux, c'est triste pour les filles (...) C'est vraiment horrible, je me suis juste assuré qu'elles étaient en sécurité là-bas", a ajoute Brendan Rodgers.Sa famille cherche à acheter une maison à Leicester, où sa fille et sa compagne vont le rejoindre, selon lui.