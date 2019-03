La FIFA valide une nouvelle coupe du monde des clubs

Copyright de l’image Getty Images Image caption La coupe du monde des clubs se tiendra désormais chaque 4 an

La FIFA a approuvé la révision de la Coupe du Monde des Clubs à 24 équipes à partir de 2021, alors que les meilleurs clubs européens avaient promis de boycotter le tournoi sous son nouveau format.

La nouvelle compétition devrait inclure huit équipes d'Europe et se déroulera tous les quatre ans, de juin à juillet, dans le créneau actuellement utilisé pour la Coupe des Confédérations.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, s'est dit "extrêmement heureux" après que le Conseil de la FIFA a soutenu son projet vendredi.

"Maintenant, le monde assistera à une véritable Coupe du Monde des Clubs où les fans verront les meilleures équipes du monde s'affronter pour être couronnées championnes du monde", a-t-il déclaré.

La Coupe du Monde des Clubs se déroule actuellement chaque année au mois de décembre et regroupe sept équipes de six confédérations, mais la compétition est largement ignorée par les supporters européens.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le "projet" de Gianni Infantino ne fait toujours pas l'unanimité

En plus de huit clubs européens, le nouveau tournoi verra six équipes d'Amérique du Sud, trois d'Afrique, trois d'Asie, trois d'Amérique du Nord et une d'Océanie.

Chaque club qui participe à ce tournoi dans sa nouvelle formule pourrait gagner 60 millions de dollar.

L'Association européenne des clubs (ACE) estime que toute nouvelle compétition devrait s'inscrire dans un cadre convenu pour le calendrier international des matches après 2024.

Les membres du conseil d'administration de l'ACE, dont Ed Woodward, directeur général de Manchester United, ont signé une lettre exprimant leurs préoccupations, qui a été révélée vendredi dernier.

"Nous sommes fermement opposés à toute approbation éventuelle d'une Coupe du monde des clubs révisée. Aucun club de la AEC n'y participera pas", a-t-il déclaré.

Interrogé sur cette position de l'Association européenne des clubs (ACE), le président de la FIFA, Gianni Infantino a répondu :

"Nous espérons que toutes les meilleures équipes participeront et nous avons eu des discussions très positives avec l'UEFA.