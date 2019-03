Sadio Mané encore buteur avec Liverpool

Copyright de l’image Getty Images Image caption Sadio Mane célébrant son but face à Fulham

A la demi-heure de jeu, Sadio Mané a ouvert le score sur une frappe imparable dans la surface de réparation suite à une combinaison avec son coéquipier Firmino.

L'égalisation de Fulham interviendra à la 74e minute par l'entremise de Ryan Babel qui jouait contre son ancien club.

Le but victorieux des Reds a été inscrit par James Milner sur pénalty.

Auteur de 9 buts en championnat depuis le début d'année, et 1 but par match lors de ses 11 dernières apparitions, Sadio Mané a été désigné l'homme du match.

Avec son nouveau but, Mané porte son total à 17 buts, à égalité avec Salah, Harry Kane et Pierre-Emerick Aubameyang, et un but derrière le meilleur buteur actuel Sergio Aguero.

Suite à cette victoire, les joueurs de Jurgen Klopp ont maintenant deux points d'avance sur Manchester City, qui a un match en moins.