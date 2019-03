Les buteurs africains du weekend

Copyright de l’image Google Image caption Le Congolais Yannick Bolasié a été parmi les buteurs d'Anderlecht face au KV Oostende.

Les footballeurs africains se sont faits remarquer dans les stades d'Europe, ce week-end. Au delà des beaux gestes techniques, voici ceux qui ont fait trembler les filets adverses.

Espagne

Grâce notamment à un doublé du Camerounais Karl Toko Ekambi, Villareal a battu Rayo Vallecano, 3 buts à 1.

France

C'est avec un un but du Congolais Ndombe Mubele que Toulouse a fait match nul, 1-1, sur le terrain de Nice.

Le Sud-Africain Lebo Mothiba a inscrit le premier but de Strasbourg sur le terrain de Nîmes, 2-2.

Le défenseur ivoirien Hervé Libohy a marqué dans ce match le premier but de Nîmes.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Salomon Kalou, auteur de l'un des buts du Hertha Berlin face au Borussia Dortmund

Le Guinéen François Kamano a marqué l'unique but de Bordeaux à domicile, face à Rennes (1-1). Le but rennais a été inscrit par le Sénégalais Mbaye Niang.

Malgré un but de son compatriote Souleymane Camara, Montpellier s'est incliné (3-2) sur le terrain de Lyon.

Allemagne

Malgré un doublé de l'Ivoirien Salomon Kalou, le Hertha Berlin s'est incliné sur sa pelouse face au Borussia Dortmund (3-2).

Italie

L'Algérien Mohamed Fares a inscrit le premier but de SPAL 2013 Ferrara face à la Roma (victoire 2-1).

Malgré un but du sénégalais Khouma Babacar, Sassuolo s'est incliné à domicile face à la Sampdoria (5-3).

Angleterre

Grâce notamment à un but du Sénégalais Sadio Mané, Liverpool s'est imposé, 2 buts à 1, sur le terrain de Fulham.

Copyright de l’image Google Image caption Emmanuel Adebayor a permis à Istanbul Basaksehir d'égaliser face à Kayserispor.

Turquie

Le Nigérian Anthony Nwakaeme a marqué le but de la victoire pour Trabzonspor, sur la pelouse du BB Erzurumspor (1-0).

Grâce notamment à un but du Guinéen Bengali Fodé Keita et à un but de l'Égyptien Trezeguet, Kasimpasa s'est imposé sur le terrain d'Akhisar Belediyespor (3-2). A noter que le second but de Belediyespor a été inscrit par le Congolais Jérémy Bokila.

Le Togolais Emmanuel Adebayor a inscrit le but de l'égalisation d'Istanbul Basaksehir sur le terrain de Kayserispor (1-1).

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'Algérien Yacine Brahimi a marqué le troisième but du FC Porto face à Maritimo, 3-0.

Grâce à des buts inscrits par les Sénégalais Papa N'Diaye et Mbaye Diagne, et l'Algérien Sofiane Feghouli, Galatasaray s'est imposé sur le terrain de Bursaspor (3-2). Les buts de Bursaspor ont été marqués par le Sénégalais Diafra Sakho et son compatriote Henri Saivet.

Portugal

L'Algérien Yacine Brahimi a marqué le troisième but du FC Porto face à Maritimo (3-0).

Suisse

Le Nigérian Stephen Odey a marqué le but de la victoire pour le FC Zurich, face à Neuchatel Xamax (2-1).

Grâce à un doublé du Camerounais Jean-Pierre Nsamé, Young Boys a fait match nul, 2-2, sur la pelouse du FC Bale.

Belgique

Le Congolais Yannick Bolasié a marqué le premier but d'Anderlecht sur la pelouse de KV Oostende (2-0).

Malgré un doublé du Tunisien Hamdi Harbaoui, Zulte Waregem a été accroché sur son terrain par Genk (3-3).

Le Togolais Serge Gakpé a marqué l'unique but du Cercle de Brugges sur la pelouse du Sporting Lokeren (3-1).

Grâce à un but du Nigérian Victor Osimhen et à un but du Tunisien Youssef Msakni, l'AS Eupen s'est imposé sur la pelouse du Sporting Charleroi (2-1).