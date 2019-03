Copyright de l’image Getty Images Image caption Emmanuel Adebayor n'a pas pu aider son pays à se qualifier pour la CAN 2019.

Le footballeur togolais déclare à la BBC qu'il va maintenant "réfléchir" à la fin de sa carrière internationale, après l'échec du Togo à se qualifier pour la phase finale de la CAN 2019.

Après le match, Adebayor a dit aux journalistes qu'il allait retourner dans son club turc, Istanbul Basaksehir, pour penser à son avenir.

"Je vais réfléchir à ce que l'avenir immédiat me réserve. Je vais m'assurer de garder à l'esprit les bons moments d'aujourd'hui", a-t-il affirmé.

"J'ai commencé à jouer pour l'équipe nationale en 2000, et nous sommes maintenant en 2019. Il y a eu des hauts et des bas, des regrets et des moments inoubliables", a fait remarquer l'international togolais.

Une carrière internationale de 19 ans

Le joueur qui a fait une longue carrière internationale - 19 ans - dit avoir gardé son maillot du match de dimanche, au cas où ce serait le dernier pour lui, afin de tenir une promesse faite à sa fille.

"J'ai promis à ma fille de huit ans que le dernier maillot que je porterai pour l'équipe nationale et mon club sera pour elle", a-t-il expliqué.

"Elle m'a déjà envoyé un message me demandant : 'Papa, où est mon maillot ?' Et je lui ai dit que je l'avais déjà gardé ici", ajoutet-il.

Adebayor a annoncé sa retraite internationale plusieurs fois à la suite de l'attaque du bus de l'équipe du Togo, juste avant la CAN 2010, en Angola.

