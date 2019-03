Le Gabon, éliminé de la CAN, cherche sélectionneur

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le successeur de Daniel Cousin (en photo) sera connu dans 30 ou 60 jours.

Le ministre gabonais des Sports, Alain-Claude Bilie-By-Nze, a demandé à la Fédération gabonaise de football (FÉGAFOOT) de trouver un nouvel entraîneur à l'équipe nationale senior.

"Nous avons confié à la FÉGAFOOT la mission de mettre fin au contrat de l'entraîneur actuel. Le poste est maintenant ouvert aux entraîneurs gabonais et étrangers, et un nouvel entraîneur sera nommé dans 30 à 60 jours", a annoncé le ministre des Sports.

Cette décision ouvre la succession de Daniel Cousin, qui a échoué aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019.

Cousin, 42 ans, de nationalité gabonaise, avait été nommé sélectionneur des Panthères du Gabon en septembre dernier.

L'équipe gabonaise a été éliminée de la course pour la phase finale de la CAN après son match nul contre le Burundi (1-1), samedi, à Bujumbura.

Le contrat de Daniel Cousin, d'une durée de 10 mois, devait prendre fin juste après la CAN prévue du 21 juin au 19 juillet en Égypte.

Mais une séparation avait été prévue entre la fédération de football et le technicien en cas d'échec de qualification à la CAN.

Cousin, ancien attaquant de Hull City (Angleterre) et de Glasgow (Écosse), a obtenu deux victoires (contre le Soudan du Sud) et deux défaites (devant le Mali et le Burundi) aux éliminatoires du tournoi continental.