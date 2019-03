Le Raja de Casablanca remporte la Super Coupe d'Afrique

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le Raja Casablanca a remporté la Super Coupe d'Afrique deux fois (en 2000 et 2019).

Les Marocains remportant le trophée pour la deuxième fois, avec un superbe but d'Abdelilah Hafidi, en première mi-temps, et un but à bout portant du capitaine Badr Benoun, à la 65e minute.

L'Espérance de Tunis, le champion d'Afrique, avait égalisé à la 57e minute avec un superbe but de Youcef Belaili, mais Benoun a fini par sceller la victoire du club marocain, vainqueur de la Coupe de la Confédération.

La Super Coupe est un match annuel unique, qui oppose le vainqueur de la Ligue des champions et celui de la Coupe de la Confédération.

Le match de vendredi a eu lieu à Doha, la capitale du pays hôte de la Coupe du monde 2022. C'est la première fois que la Super Coupe d'Afrique se joue en dehors du continent.

C'était l'occasion pour le Qatar de tester le personnel chargé de ses stades avant la Coupe du monde 2022.