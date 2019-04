Copyright de l’image Getty Images Image caption La participation d'Achraf Hakimi à la CAN 2019 est compromise.

Le Borussia Dortmund annonce que le défenseur marocain va rester hors des pelouses pour le reste de la saison à cause d'une fracture du métatarse.

Le joueur âgé de 20 ans, prêté par le Real Madrid, va retourner dans la capitale espagnole pour une opération.

Hakimi est sorti sur blessure 24 minutes après son entrée comme remplaçant, lors de la victoire de Dortmund sur Wolfsburg (2-0), dimanche.

Ce n'est pas certain qu'il puisse participer à la CAN 2019, en juin et juillet prochains, avec l'équipe du Maroc.

