Les buteurs africains du Week-end

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le guinéen Issiaga Sylla a marqué le but de la victoire pour Toulouse face au FC Nantes (victoire 1-0)

France

Le Guinéen Issiaga Sylla a marqué le but de la victoire pour Toulouse face au FC Nantes (victoire 1-0).

Grâce notamment à un but du Camerounais Félix Eboa Eboa, Guingamp a fait match nul avec Monaco 1 partout.

Malgré un but du Camerounais Stéphane Bahoken, Angers a fait match nul à domicile 3 buts partout face à Rennes. Le deuxième but rennais a été inscrit par le sénégalais M'Baye Niang.

Amiens n'a pas réussi à battre Saint-Etienne, malgré un doublé du Sénégalais Moussa Konaté, (match nul 2-2).

Le Guinéen François Kamano a marqué le premier but des Girondins de Bordeaux face à l'Olympique de Marseille (victoire 2-0).

Le Gabonais Denis Bouanga a inscrit le premier but de Nîmes face à Caen (victoire 2-0).

Malgré un but du Camerounais Eric Maxim Choupo-Moting, le PSG a été tenu en échec par Strasbourg (match nul 2-2).

Le 1er but strasbourgeois a été inscrit par le Cap-verdien Nuno da Costa.

Angleterre

Copyright de l’image Getty Images Image caption Célébration du Sénégalais Sadio Mané et du Guinéen Naby Keita, joueurs de Liverpool.

Liverpool s'est imposé 3-1 sur la pelouse de Southampton, grâce notamment à un but du Guinéen Naby Keita et à un but de l'Égyptien Mohammed Salah,.

Turquie

Le Sénégalais Mbaye Diagne a inscrit un doublé avec Galatasaray face à Yeni Malatyaspor (victoire 3-0).

Le Nigérian Anthony Nwakaeme a marqué le premier but de Trabzonspor face à Antalyaspor (victoire 4-1).

Le Sénégalais Papiss Cissé a inscrit le but de la victoire pour Alanyaspor face à Bursapor (victoire 1-0).

BB Erzurumspor s'est incliné 2-1 sur le terrain de Kasimpasa, malgré un but du Nigérian Samuel Edok.

Allemagne

Encore un match incroyable de l'Algérien Ishak Belfodil, auteur d'un hat-trick avec Hoffenheim sur la pelouse d'Augsburg (victoire 4-0).

Portugal

Le Ghanéen Alhassan Wakaso a marqué le premier but du Vitoria de Guimaraes face à Chaves (victoire 4-0).

Pays-Bas

Le Marocain Hakim Ziyech a encore trouvé le chemin des filets avec l'Ajax sur le terrain de Willem II (victoire 4-1).

Russie

Le Nigérian Sylvester Igboun a marqué le but de la victoire pour le FC Ufa face au FK Rostov (victoire 1-0).

Belgique

Le Congolais Dieumerci Mbokani a inscrit le but de la victoire pour le Royal Antwerp sur la pelouse d'Anderlecht (victoire 2-1).