L'ancien capitaine et entraineur des Super Eagles du Nigéria, Christian Chukwu, est malade.

La légende de football nigériane Christian Chukwu recevra de l'aide financière de la fédération de son pays pour se faire soigner.

L'ancien footballeur, aujourd'hui âgé de 68 ans, avait besoin au minimum de 50 000 dollars américains pour aller suivre un traitement aux États-Unis.

"Le président de la NFF- Amaju Pinnick- a mandaté de hauts responsables pour lui rendre visite et assurer une évacuation rapide pour l'aider avec ses frais médicaux", a déclaré Ademola Olajire, directrice de la communication de la NFF, à BBC Sport.

Selon Mme Olajire, "la fédération espère qu'il pourra surmonter ses problèmes de santé actuels et se remettre sur pied le plus vite possible."

Christian Chukwu et Jay Jay Okocha (à droite), lors d'un entraînement à Monastir, le 26 janvier 2004, à la veille du match de Coupe d'Afrique des Nations contre le Maroc.

L'ancien international a été le capitaine des Super Eagles à leur premier titre de champion d'Afrique des Nations en 1980.

Auparavant en 1977, il avait remporté la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe avec Enugu Rangers FC, un club local du Nigéria.

Christian Chukwu était considéré comme l'un des meilleurs défenseurs nigérians de sa génération.

Il avait entamé sa carrière d'entraineur comme assistant du Néerlandais Clemens Westerhof, lors du deuxième sacre continental du Nigéria en 1994, en Coupe d'Afrique des Nations.

Après l'élimination du Nigéria au premier tour de la Coupe du monde 2002 au Japon, Chukwu avait succédé à Adegboye Onigbinde à la tête des Supers Eagles qu'il avait conduits à une troisième place à la Coupe d'Afrique des nations en 2004.

Après une série de mauvais résultats, Christian Chukwu a été licencié de son poste d'entraineur du Nigéria.

