Le TP Mazembe et Mamelodi Sundowns qualifiés pour les demi-finales de la LDC

Le club de Lubumbashi (RDC) a largement dominé les Tanzaniens de Simba, 4-1, pour devenir la première équipe à atteindre le carré d'as de la Ligue des champions 2018-2019.

Les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud ont décroché le ticket pour les demi-finales en s'imposant par un large score sur les deux matchs, 5-1, face aux Egyptiens d'Al-Ahly, malgré leur défaite (1-0) au match retour en Égypte.

Le match aller des quarts de finale entre le TP Mazembe et Simba, à Dar es-Salaam, s'est terminé par un nul vierge (0-0), le week-end dernier.

Samedi, les Tanzaniens ont ouvert le score grâce à l'Ougandais Emmanuel Okwi, qui a surpris le public de Lubumbashi dès la deuxième minute.

Mais le TP Mazembe, cinq fois champion d'Afrique en titre, a égalisé avec un but du Zambien Kabaso Chongo à la 23ème minute. Il obtiendra son deuxième but signé Elia Meschak 15 minutes plus tard.

Les Congolais termineront la rencontre par une large victoire, avec deux buts en seconde période de Tresor Mputu et Jackson Muleka.

Dans le second match de samedi, les Egyptiens d'Al-Ahly ont battu les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, 1-0, à Alexandrie.

Mais ce score n'a pas permis aux Egyptiens de se rattraper après leur lourde défaite à l'aller, 5-0, le week-end dernier.

Al-Ahly a obtenu sa victoire au match retour grâce à un but du Marocain Walid Azarou, à la 68ème minute.

Le miracle n'a pas eu lieu pour lui, malgré la mobilisation de quelque 30 000 supporters.

L'Espérance de Tunis, championne d'Afrique en titre, va accueillir les Algériens de CS Constantine en Tunisie, samedi prochain, pour la suite des quarts de finale.

Le dernier match des quarts se jouera au Maroc le même jour, entre les Marocains du Wydad Casablanca et les Guinéens du Horoya AC.

L'Espérance a dominé les Algériens à l'aller, 3-2, tandis que le Wydad et le Horoya ont fait match nul.