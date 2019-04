Tiger Wood triomphant après 11 ans

Copyright de l’image Getty Images Image caption Tiger Woods triomphant après 11 ans

3.954 jours…c'est le temps que Tiger Woods a attendu pour remporter son 15ème titre majeur.

Entre l'US Open 2008 et le triomphe de dimanche au Masters, Woods a connu une série de hauts et de bas. Le golfeur américain n'a participé qu'à 24 événements sportifs sur une période de quatre ans.

Un aveu public d'infidélité et l'échec de son mariage l'ont amené à faire une pause au niveau de sa carrière professionnelle.

Ses problèmes se sont également poursuivis lorsqu'il a été arrêté pour suspicion de conduite sous l'emprise de l'alcool en 2017.

L'ancien numéro un mondial est revenu dans la course mais il a subi des blessures et des opérations du dos.

Woods a subi une chirurgie de fusion vertébrale en avril 2017 et a subi quatre opérations du dos au cours de sa carrière.

Il a perdu sa position de leader dans le classement mondiale et ses fans ont même pensé que sa carrière allait s'achever.

Mais aujourd'hui, à l'âge de 43 ans, il a remporté un titre majeur à Augusta pour la première fois depuis 2005.

Une pluie de félicitations

Vingt-trois fois championne de tennis du Grand Chelem, Serena Williams qui a souffert de blessures a adressé ses félicitations à Tiger Woods.

"Je suis littéralement en larmes en regardant Tiger Woods, c'est la grandeur comme personne d'autre", a tweeté l'Américain.

Stephen Curry, star de la NBA a qualifié la victoire de Woods du "plus grand come-back histoire dans le sport".

Le président Donald Trump et Barack Obama ont été parmi ceux qui ont salué Tiger Woods sur les médias sociaux après sa palpitante victoire dimanche.

"Félicitations à @TigerWoods ", a tweeté le président américain Trump, qui a joué une partie de golf avec Woods plus tôt cette année. "Un vrai grand champion !"

"Félicitations, Tiger !" a tweeté l'ancien président Obama. "Revenir et gagner les Masters après tous les hauts et les bas est un témoignage d'excellence, de courage et de détermination".