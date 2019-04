Le PSG sacré champion de France

Copyright de l’image BERND THISSEN Image caption L'Allemand Thomas Tuchel, entraîneur du PSG

Le Paris Saint-Germain a été sacré champion de France après le nul de son dauphin, Lille, contre Toulouse, 0-0.

Le Paris Saint-Germain est sacré champion grâce à ses 16 points d'avance sur le dauphin, à cinq journées de la fin du championnat.

Dimanche dernier, Lille a retardé son sacre en l'humiliant au stade Pierre-Mauroy, 5-1.

Le club parisien remporte le 8e titre de champion de son histoire avant même d'avoir joué son match contre Monaco, ce dimanche soir, au Parc des Princes, pour la 33e journée.

Lille devait absolument l'emporter à Toulouse pour retarder encore le sacre du PSG.

Les hommes de Christophe Galtier pensaient avoir rempli leur mission en ouvrant le score peu après l'heure de jeu sur un but de Thiago Mendes.

Mais l'arbitre de la rencontre, après intervention de l'assistance vidéo (VAR), a finalement annulé le but en raison d'une main litigieuse de Jonathan Ikoné au départ de l'action.

Avec ce nul, les Lillois ne possèdent plus que six points d'avance sur Lyon dans la course à la deuxième place, directement qualificative pour la Ligue des champions.