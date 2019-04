Les buteurs africains du week-end

Copyright de l’image Getty Images Image caption Wilfried Zaha, de Crystal Palace

Dans leurs différents championnats, ces footballeurs africains ont été décisifs même si la victoire n'était pas de leur côté pour bon nombre d'entre eux.

France

Malgré un but du congolais Yeni Ngbakoto, Guingamp s'est incliné 3-1 à domicile face à l'OM.

Grâce notamment à un but du marocain Nayef Aguerd, Dijon a battu Rennes 3 buts à 2.

Angleterre

Malgré un but du gabonais Mario Lemina, Southampton s'est incliné 3-1 sur le terrain de Newcastle.

L'ivorien Wilfried Zaha a inscrit le deuxième but de Crystal Palace sur la pelouse d'Arsenal (victoire 3-2).

Le deuxième but d'Arsenal a été marqué par le gabonais Pierre-Emerick Aubameyang.

A lire aussi

Wilfried Zaha resigne avec Crystal Palace

Wilfried Zaha a reçu des menaces de mort

Allemagne

Encore un doublé pour l'algérien Ishak Belfodil avec Hoffenheim qui s'est imposé 5-2 sur la pelouse de Schalke 04 (victoire 5-2). Belfodil en est déjà à 15 buts inscrits depuis le début de la saison.

Espagne

Le marocain Sofiane Boufal a inscrit le but de la victoire pour le Celta Vigo face à Girona (victoire 2-1). Son compatriote marocain Nabil el Zhar a lui marqué l'unique but de Leganes sur la pelouse de Villareal (défaite 2-1). A noter que le second but de Villareal a été inscrit par le camerounais Karl Toko Ekambi.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Sofiane Boufal de Celta Vigo

Italie

Grâce notamment à un but de l'ivoirien Hamed Junior Traoré, Spal 2013 Ferrara s'est imposé 4-2 sur la pelouse d'Empoli.

Russie

Malgré un but du nigérian Sylvester Igboun, le FC Ufa s'est incliné 2-1 à domicile face à Arsenal Tula.

Portugal

Le malien Moussa Marega a inscrit le but de la victoire pour le FC Porto face à Santa Clara (victoire 1-0).

Turquie

Le sénégalais Mbaye Diagne a réalisé un doublé avec Galatasaray face à Kayserispor (victoire 3-1).

Malgré un but du nigérian Anthony Nwakaeme, Yeni Malatyaspor s'est incliné 2-1 sur la pelouse de Trabzonspor.

L'égyptien Trezeguet a marqué l'unique but de Kasimpasa face à Bursaspor (match nul 1-1).