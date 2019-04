Trois matchs de préparation de la CAN pour Madagascar

Copyright de l’image Getty Images Image caption Nicolas Dupuis, le sélectionneur national de Madagascar

Le premier match des Bareas de Madagascar aura lieu contre l'équipe luxembourgeoise, qui jouera à domicile, le 2 juin, selon le site Internet de la Confédération africaine de football (CAF).

Les Malgaches vont jouer leur deuxième rencontre amicale contre le Kenya, le 7 juin, en France.

La sélection dirigée par le Français Nicolas Dupuis se rendra ensuite au Maroc, afin de s'habituer au climat du Maghreb.

En terre marocaine, elle jouera son dernier match de préparation de la CAN avec la Mauritanie qui, comme Madagascar, va prendre part à une phase finale du tournoi africain pour la première fois.

"Nos joueurs ont déjà assez de matchs dans les jambes (…). L'essentiel, ce sera de renforcer la cohésion au sein de notre équipe et de peaufiner les automatismes, durant ces trois [matchs]", explique Franklin Andriamanarivo, l'adjoint de Dupuis.

A la CAN prévue du 21 juin au 19 juillet en Egypte, Madagascar partagera le groupe B avec le Nigeria, la Guinée et le Burundi, qui va également jouer une phase finale de la CAN pour la première fois.