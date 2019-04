Sadio Mané dans l'équipe-type de l'année de la Premier League

Image caption Le 11-type de la PFA pour la Premier League 2018-2019

L'attaquant sénégalais de Liverpool fait partie des 11 meilleurs joueurs de la saison, selon la Fédération des footballeurs professionnels (PFA), le syndicat des joueurs d'Angleterre.

Tous les joueurs sélectionnés, à l'exception de Paul Pogba, de Manchester United, sont de Manchester City ou de Liverpool, les deux équipes en lice pour le titre de la Premier League.

Avec 18 buts marqués, Mané, âgé de 27 ans, a joué cette année sa meilleure saison du championnat d'Angleterre dans lequel il évolue depuis 2014.

Six joueurs du onze-type sont de Manchester City : le gardien Ederson, le défenseur central Aymeric Laporte, les milieux de terrain Bernardo Silva et Fernandinho, et les attaquants Sergio Aguero et Raheem Sterling.

Les quatre autres sont tous des joueurs de Liverpool : les arrière latéraux Andrew Robertson et Trent-Alexander Arnold, le défenseur central Virgil van Dijk et l'attaquant Sadio Mané.

Mohamed Salah (Liverpool) et Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), qui ont tous deux marqué 19 buts durant la saison, n'ont pas été sélectionnés.

Harry Kane (Tottenham) et Eden Hazard (Chelsea), qui ont respectivement 17 et 16 buts en Premier League, sont également absents.

C'est la deuxième année consécutive que Manchester City fournit le plus grand nombre de joueurs au 11-type de la PFA. Les Citizens avaient cinq joueurs dans l'équipe-type en 2017-2018.

Des 11 de cette année, seul Sergio Aguero avait été sélectionné en 2018.

Ederson (Manchester City)

Le gardien de but brésilien n'a pas encaissé de but pendant 18 matchs consécutifs, durant cette saison. Aucun gardien de Manchester City n'a fait cela avant lui.

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

L'arrière latéral de Liverpool a fait en moyenne une passe décisive tous les trois matchs, mieux que tous les défenseurs de la Premier League (20 matchs en moyenne).

Aymeric Laporte (Manchester City)

Laporte a fait plus de passes réussies que tout autre défenseur de la Premier League, au cours de cette saison (2 514).

Virgil van Dijk (Liverpool)

Depuis ses débuts en Premier League, à Liverpool, en janvier 2018, Virgil van Dijk a conservé le plus grand nombre de feuilles vierges de tout autre joueur de la compétition (25).

Andrew Robertson (Liverpool)

Le latéral gauche écossais de Liverpool a fait plus de passes décisives en Premier League que que n'importe quel autre joueur de Liverpool (neuf).

Fernandinho (Manchester City)

Le pourcentage de victoires de Manchester City en Premier League lorsque Fernandinho joue cette saison est de 86 %, contre 67% lorsqu'il ne joue pas.

Bernardo Silva (Manchester City)

Silva a marqué sept buts en 33 matchs de Premier League au cours de cette saison, soit un de plus pour 35 matchs en 2017-2018.

Paul Pogba (Manchester United)

Pogba a été directement impliqué dans plus de buts en championnat durant cette saison (22) que lors de ses précédentes saisons dans les cinq premiers championnats européens.

Sergio Aguero (Manchester City)

Cette saison, Sergio Aguero est devenu le troisième joueur à marquer 150 buts en Premier League pour un seul club, après Wayne Rooney pour Manchester United et Thierry Henry pour Arsenal.

Raheem Sterling (Manchester City)

Sterling a été impliqué dans plus de buts que tout autre joueur anglais dans la Premier League de cette saison (27).