Huit joueurs africains deviennent champions de France avec Rennes

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le défenseur malien Hamari Traoré fête sa victoire en finale de Coupe de France.

Le Malien Hamari Traoré, les Sénégalais Abdoulaye Diallo, M'Baye Niang et Ismaila Sarr, le Mozambicain Edson Mexer, les Algériens Ramy Bensebaini et Mehdi Zeffane, et l'Ivoirien Souleyman Doumbia ont tous pris part au sacre de Rennes.

Traoré, Niang, Sarr, Bensebaini et Mexer se sont imposés aux tirs au but (6 à 5) face au Paris-Saint-Germain, aidant les Rouges et Noirs à remporte leur première Coupe de France depuis 1971.

"Gagner son premier trophée dans le football professionnel contre le PSG, au Stade de France, est un rêve devenu réalité. C'est incroyable, mais on le mérite après tout le travail et le dévouement de tous ceux qui sont liés au Stade de Rennes", a réagi Hamar Traoré.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le défenseur central mozambicain Edson Mexer lors de la finale PSG-Rennes

Le PSG, champion de Ligue 1, a remporté la Coupe de France durant ces quatre dernières années.

Il a dominé les Rennais grâce à une volée de Dani Alves et une frappe de Neymar (2-0), avant de se faire surprendre par le club breton.

Le match a été inversé lorsque le défenseur Presnel Kimpembe a détourné un centre de Traoré pour le mettre dans ses propres filets (2-1). Rennes a ensuite égalisé grâce à une puissante tête de Mexer (2-2).

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le trio sénégalais de Rennes, Abdoulaye Diallo, Ismaila Sarr et M'Baye Niang

Kylian Mbappé s'est fait expulser pour une faute lors des prolongations. Il a fallu une séance de tirs au but (6-5) pour départager Rennais et Parisiens.

Rennes remporte la Coupe de France pour la troisième fois.

"Nous sommes entrés dans le match en y croyant. Et même lorsque nous avons été dominés avec 2-0, nous n'avons pas baissé les bras", a fait remarquer Mexer.

"C'est génial. C'est une victoire spéciale, et on a hâte de fêter ça avec nos supporters", ajoute le défenseur central mozambicain.

"Fier de cette équipe et de cette ville, merci du soutien c'était grandiose 🔴⚫On fête ça aujourd'hui", a commenté sur son compte Instagram la vedette sénégalaise de la Coupe du monde 2018, M'Baye Niang, prêtée par Turin à Rennes pour la saison.

Doumbia et Zeffane n'ont joué aucun rôle samedi soir, mais ont fait chacun deux apparitions avant la finale.