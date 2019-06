Can 2019 : la Guinée face aux nouveaux venus

Copyright de l’image AFP Image caption La Guinée s'est déjà hissée en finale de la Coupe d'Afrique des Nations (1976).

La Guinée s'est déjà hissée en finale de la Coupe d'Afrique des Nations (1976), pourtant, en 2017, la Guinée ne s'est pas qualifiée pour la phase finale de la compétition.

Que nous réserve le Syli National cette année? Voici quelques éléments à connaître sur la sélection guinéenne.

La Guinée est dans le groupe B avec le Nigéria, Madagascar et le Burundi.

Surnom de l'équipe nationale : le Syli National

Coach : le Belge Paul Put (depuis mars 2018).

Participation à la CAN : il s'agit de la 12ème participation à la CAN.

Finaliste en 1976 ;

Quart de finalistes en 2004, 2006, 2008 et 2015 ;

Le Syli National a été éliminé à l'issue du premier tour 6 fois (1970, 1974, 1980, 1994, 1998, 2012).

Participation au mondial : jusqu'ici, aucune participation à la coupe du monde.

En 2002, la Fédération internationale de football a décidé d'exclure la Guinée de toutes compétitions internationales (équipes nationales et clubs).

La FIFA exigeait le rétablissement du bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football (Feguifoot).

Son bureau avait été dissous par le ministre des Sports, qu'il avait accusé "de laxisme, de manque de résultats et de mauvais encadrement" de l'équipe nationale.

Le Syli National (Images d'archives - match qualification 2019)

Classement Fifa actuel: la Guinée est 68e au clasement mondial et africain.

A retenir :

La Guinée devra travailler dur afin de se distinguer lors de cette CAN. Elle est, en effet, dans le groupe du Nigeria et de deux néophytes qui n'auront rien à perdre : le Burundi et Madagascar.

Quelques joueurs :

Le capitaine, Ibrahima Traoré, milieu de terrain (Borussia Moenchengaldbach - Allemagne) ;

François Kamano, attaquant (Bordeaux - France);

Naby Keita, milieu de terrain (Liverpool-Angleterre).

Ancien joueur célèbre : Pascal Feindouno, le plus sélectionné ( 81) et qui reste toujours le meilleur buteur de l histoire de la sélection (30)

La plupart des joueurs de la sélection sont expatriés aux quatre coins de l'Europe, très peu d'internationaux jouent au pays.