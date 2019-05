Can 2019 : l'Ouganda, à quand la fin de la traversée du désert?

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'Ouganda est l'une des équipes qui a le moins participé à la Coupe d'Afrique des Nations.

L'Ouganda est l'une des équipes qui a le moins participé à la Coupe d'Afrique des Nations.

Mais le pays d'Afrique de l'Est a tout de même déjà fini deuxième de cette compétition (1978).

Lire aussi:

Les poules de la CAN 2019 connues

Six stades choisis pour la CAN 2019

Quelques éléments sur la sélection ougandaise :

Coach : le Français Sébastien Desabre (depuis 2017)

Surnom de l'équipe nationale : The Cranes (en français, les Grues)

Participation à la CAN : 7ème participation à cette compétition.

•Finaliste en 1978 (terminé 2ème);

•4ème en 1962;

•1er tour (1968, 1974, 1976, 2017).

Participation au mondial : Aucune participation à une phase finale de la Coupe du monde.

Classement Fifa actuel: l'Ouganda est classé 79e au niveau mondial et africain.

A retenir:

The Cranes devront travailler assidument de manière à délivrer de meilleurs résultats que lors de la précédente CAN.

La dernière participation remarquable de l'équipe de l'Ouganda date de plus de 40 ans.

Cette édition de la CAN sera peut-être la bonne pour la sélection. Mais les Cranes sont dans un groupe releve pour cette CAN avec l equipe du pays hote, l Egypte, la RDC et le Zimbabwe.

Quelques joueurs :

•Capitaine et joueur emblématique : le gardien de but Denis Onyango, 33 ans. Il joue pour le club sud-africain des Mamelodi Sundowns, vainqueur de la Ligue des Champions en 2016.

•Cinq joueurs de la sélection evoluent en club pour l'équipe du KCCA (Kampala City Council Authority) et 3 pour le club ougandais de Vipers.