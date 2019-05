CAN 2019 : à la rencontre des Léopards de la RDC

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les fans de la RDC attendent beaucoup de leur équipe. (Images d'archives)

La RDC est l'une des nations ayant une "bonne présence" à la Coupe d'Afrique des Nations.

Deux fois champions d'Afrique, les Léopards font aussi partie des équipes dont les joueurs sont les plus connus grâce notamment aux danses appelées "Fimbu", en français - le fouet. exécutées pour célébrer les buts.

Le Congo a été quart de finaliste lors de la précédente CAN et espère aller plus loin au cours de cette édition.

Quelques points à retenir sur l'équipe de la RDC

Coach : le Congolais Florent Ibenge (depuis 2014)

Surnom de l'équipe nationale : les Léopards, appelés pendant quelques années Simba (Lions en français) - dû à des changements politiques dans le pays.

Participation à la CAN : 19ème participation à la CAN.

•Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 1968 et en 1974 (le Zaïre à l'époque);

•3ème en 1998 et 2015 ;

•4ème en 1972 ;

•Quart de finalistes en 1992, 1994, 1996, 2002, 2006 et 2017 ;

•Premier tour en 1965, 1970, 1976, 1988, 2000, 2004 et 2013 ;

•Qualifié en 2019.

Participation au mondial : la RDC a participé une seule fois à la Coupe du monde en 1974. Le pays a été éliminé à l'issue du premier tour.

Classement Fifa actuel: 46e place au niveau mondial, derrière le Maroc. Les Léopards sont 5e au niveau africain, devant l'Egypte, le Cameroun et le Ghana entre autres.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les Léopards sont connus, entre autres, pour les danses exécutées pour célébrer les buts, ici, le "Fimbu" (en français: Le fouet).

A retenir:

La RDC est toujours, en début de compétition, vue comme l'une des équipes à craindre.

Mais l'équipe a souvent dû faire face à des problèmes financiers relatifs notamment à la rémunération des footballeurs.

Cette sélection qui a souvent suscité la surprise, est une équipe capable du meilleur comme du pire. Qui vivra verra !

Quelques joueurs :

•Youssouf Mulumbu, capitaine et milieu de terrain qui joue à Killarnock en Ecosse.;

•Yannick Bolasie, attaquant, joue à Anderlecht (Belgique);

•Cedric Bakambu, attaquant au club Beijing Guoan en Chine;

•Arthur Masuaku, défenseur au club anglais de West Ham.

Ancien joueur célèbre : Shabani Nonda, meilleur buteur en selection ( 22 réalisations)

