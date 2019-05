Liverpool met fin aux ambitions du Barca en Champions League

Copyright de l’image Getty Images Image caption Sadio Mané et ses camarades ont renversé la vapeur 4-0 à Anflied alors qu'ils avaient trois buts à remonter

Battus 0-3 au match aller à Camp Nou, les anglais de Liverpool ont fait le miracle chez eux à Anflied en battant le FC Barcelone 4-0.

La bande à Jurgen Klopp a renversé la situation grâce à deux buts de Divock Origi (7e, 79e) et deux de Georgino Wijnaldum (54e, 56e).

Et malgré l'absence de Mohamed Salah et Roberto Firmino, tous deux blessés, Sadio Mané et ses camarades ont pu s'imposer devant le Barca ...Favori sur les tabloïds...mais étouffé dans un stade de Anfield, qui a soutenu de bout en bout les représentants anglais.

En finale, Liverpool affrontera soit Tottenham, soit l'Ajax Amsterdam, qui disputeront le dernier ticket ce mercredi en demi-finale retour.