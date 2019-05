Tottenham arrête l'Ajax aux portes de la finale de la champions League.

Copyright de l’image Dan Mullan Image caption Les joueurs de Tottenham juste après le coup de sifflet final

Vingt quatre heures après la victoire de Liverpool, un autre club anglais Tottenham a arraché son ticket face à l'Ajax pour la finale.

Tottenham rejoint ainsi Liverpool de Sadio Mané à la finale de la champions league 2019 en battant 3- 2 l'Ajax mercredi soir.

Cette année encore ce sont deux clubs anglais qui s'affronteront lors de l'ultime match de cette édition,après la finale de 2008 entre Manchester United et Chelsea. C'est la deuxième finale 100% anglaise.

Ajax Amsterdam a pris une option dès la 5e minute grâce à un but de De Ligt avant de marquer un second but à la 35e par Ziyech . Les deux équipes ont regagné les vestiaires avec 2 buts d'avance pour l'Ajax.

L'équipe anglaise a renversé la donne lors de la seconde mi-temps grâce au Brésilien Lucas Moura ancien sociétaire du Paris SG très en verve qui a marqué les trois buts (55, 59, 90+6) qualifiant son club pour la finale.

La finale sera disputée le premier juin prochain à Barcelone au Wanda Metropolitano stadium.