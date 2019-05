Ligue des champions : Manchester City risque d'être exclu pour une saison

Copyright de l’image Getty Images Image caption Khaldoon Al Mubarak, président de Manchester City (à gauche), et Pep Guardiola, l'entraîneur du club.

Des enquêteurs de l'UEFA souhaitent que le club anglais soit écarté de la Ligue des champions pour une saison, s'il est reconnu coupable de violation des règles du fair-play financier du football européen, selon le journal américain "The New York Times".

Manchester City fait l'objet, depuis mars, d'une enquête dirigée par l'Instance de contrôle financier des clubs (ICFC) de l'UEFA.

L'ICFC doit faire une recommandation à sa tutelle, au cours de cette semaine, à la suite de l'enquête.

Manchester City aura le droit de faire appel devant le Tribunal arbitral du sport, s'il est condamné à une suspension d'une saison de Ligue des champions.

Le club anglais est soupçonné d'avoir enfreint la réglementation sur le fair-play financier en gonflant la valeur d'un contrat de sponsoring de plusieurs millions de livres sterling.

L'UEFA affirme, pour sa part, qu'elle ne peut pas commenter une enquête en cours.

Une "accusation entièrement fausse"

Mais le champion en titre de la Premier League dément toute violation du règlement de sa part.

"Manchester City FC coopère pleinement et de bonne foi avec les enquêteurs de l'UEFA", a déclaré la direction du club.

"Les comptes publiés de Manchester City sont complets et relèvent de la législation et de la réglementation. L'accusation d'irrégularités financières est entièrement fausse, et des preuves (…) ont été fournies aux enquêteurs", a-t-elle fait valoir.

La Fédération anglaise de football, la Premier League et la FIFA mènent des enquêtes concernant le club, soupçonné d'avoir employé des joueurs n'ayant pas l'âge légal pour être recrutés.

Les règles du fair-play financier ont été introduites dans le football européen pour empêcher les clubs de dépenser au-delà de leurs moyens, lors des compétitions.

C'est un manière d'éradiquer ce que le président de l'UEFA, Michel Platini, considère comme un "dopage financier" dans le football.

Manchester City avait été condamné à une amende de 49 millions de livres sterling en 2014 pour une infraction similaire.