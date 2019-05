Copyright de l’image Getty Images Image caption Des supporters de l'équipe nationale du Sénégal, le 26 mars 2016 à Dakar, contre le Niger (illustration).

Les lionceaux du Sénégal des U17 se retrouvent au mondial de la catégorie, après la disqualification de la Guinée pour fraude sur l'âge de deux de ses joueurs.

La Guinée, finaliste de la dernière édition de la CAN U17 en Tanzanie, ne se rendra plus à la coupe du monde, suite à une décision du jury disciplinaire de la confédération africaine de football (CAF).

Selon le jury de la CAF, cité par Apanews, la Guinée est "exclue du tournoi organisé en Tanzanie et ses résultats obtenus durant cette CAN sont annulés".

Cette décision empêche le vice-champion africain de représenter le continent "à la prochaine coupe du monde FIFA U17" prévue au Brésil du 5 au 27 novembre.

Aboubacar Conte et Tidiane Keita, les deux jeunes joueurs du Syli national épinglés dans cette affaire, sont interdits de toute activité liée au football pour une période de deux ans.

La Guinée est également "suspendue des éditions 2019 et 2021 de la CAN U17 en vertu des textes de la CAF" et la fédération nationale de football sanctionnée d'une amende de 100 000 dollars.

Le pays est aussi contraint de rendre les médailles d'argent qui lui ont été décernées lors de la finale perdue face au Cameroun.