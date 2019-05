Copyright de l’image Getty Images Image caption Asamoah Gyan, le capitaine des Black Stars du Ghana, a décidé de mettre fin à sa carrière internationale.

L'attaquant de la sélection du Ghana, Asamoah Gyan, a décidé de mettre fin à sa carrière internationale.

Cette décision de l'ancien capitaine du Ghana survient à seulement un mois de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en Egypte, du 21 juin au 19 juillet.

L'attaquant n'a pas digéré le retrait du brassard de capitaine filé à André Ayew qui devrait assurer ce rôle en Egypte. Asamoah Gyan est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection du Ghana.

Lire aussi:

Asamoah Gyan : bientôt au club de Reading

Asamoah Gyan retrouve les Black Stars

Gyan: une coiffure "contraire à l'éthique"

"Si l'entraîneur décide de donner le brassard de capitaine à un autre joueur alors que je suis nommé dans l'équipe, je souhaite alors me retirer", a déclaré Gyan dans un communiqué.

Le joueur a exprimé son souhait de se retirer "définitivement de l'équipe nationale."

Il n'avait plus joué en équipe nationale du Ghana depuis septembre 2017, pour raisons de blessures persistantes qui l'ont aussi empêché d'avoir un temps de jeu consistant avec son club turc de Kayserispor.

Qui est Asamoah Gyan ?

Né le 22 novembre 1985 à Accra, dans la capitale ghanéenne, Asamoah Gyan a grandi dans le centre du pays, dans le district de Wenchi.

Issu d'une famille sportive, son père commerçant a joué au football et sa mère Cecilia Love Amoako a été athlète.

Le jeune enfant a débuté sa carrière de footballeur avec les Liberty Professionals où il intègre l'académie du club à Accra à l'âge de neuf ans.

Ce qui lui donne l'opportunité d'allier le football aux études.

Lire aussi:

Football : l'entraîneur de Crotone démissionne

Salah, le "pharaon" du football africain

Football et pédophilie, scandale

Copyright de l’image Getty Images Image caption Asamoah Gyan a entamé sa carrière de footballeur au poste de latéral droit.

Asamoah Gyan a démarré sa carrière de footballeur comme latéral droit, puis il s'est essayé au milieu de terrain, avant de se repositionner comme attaquant à l'âge de quinze ans.

Il fait ses débuts internationaux le 19 novembre 2003 contre la Somalie, pour un match qualificatif à la Coupe du monde 2006, en remplacement de Nana Arduah.

Il marque son premier but en sélection quelques minutes après son entrée en jeu. En 2003, il est recruté par Udinese et démarre une carrière professionnelle qui va le mener en France (Rennes), en Angleterre (Sunderland), aux Emirats Arabes Unis (Al-Aïn), en Chine (Shanghai) et en Turquie (Kayserispor).

Lire aussi:

Moubarak Wakaso sort indemne d'un accident de voiture

Daniel Amartey signe un nouveau contrat à Leicester

Gyan est le meilleur buteur de l'histoire des Black Stars du Ghana, avec 51 réalisations en 106 matches internationaux.

En 2010, il a été nommé meilleur footballeur africain de l'année par la BBC.

Agé de 33 ans, Asamoah Gyan a comptabilisé avec le Ghana, six participations consécutives à la Coupe d'Afrique des Nations et trois Coupes du Monde entre 2006 et 2014.

Voir aussi: