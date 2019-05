Copyright de l’image Getty Images Image caption L'Argentin Mauricio Pochettino ambitionne de remporter cette année la Ligue des champions avec les Spurs.

L'entraîneur argentin du club londonien estime qu'il ne faut simplement pas jouer une finale, mais qu'il faut la gagner.

"On ne se contente pas seulement de jouer des finales, on les gagne et on se prépare à la gagner", a déclaré le technicien.

L'Argentin est satisfait de la performance de ses joueurs qui ont défié toutes les attentes en renversant l'Ajax d'Amsterdam.

Selon lui, la finale sera chargée d'émotion, mais cela ne les empêchera pas de bien jouer.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Mauricio Pochettino ambitionne de faire de Tottenham l'une des meilleures équipes du monde.

"Tout le monde s'attend à une bataille tactique, mais je pense que le côté émotionnel sera décisif - cela va dicter le déroulement du jeu", dit Mauricio Pochettino.

L'entraîneur des Spurs soutient que son équipe n'ira pas à Madrid pour jouer un rôle de figurant devant Liverpool.

"Nous sommes là aussi par notre propre mérite. Personne ne s'attendait à ce que Tottenham soit en finale... Nous avons la chance d'entrer dans l'histoire", dit-il.

Pochettino est aussi optimiste que son attaquant vedette Harry Kane, blessé à la cheville en avril dernier, puisse jouer la finale de la Ligue des champions.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Pochettino, fou de joie, célèbre avec ses joueurs leur victoire sur l'Ajax d'Amsterdam en demie-finale de la LDC.

"Nous espérons qu'il pourra nous donner un coup de main, soit dès le début, soit sur le banc, sinon en nous apportant un soutien moral dans la loge. Mais nous avons bon espoir qu'il pourra nous aider sur le terrain", a-t-il déclaré.

Par ailleurs, quelques jours seulement après avoir évoqué son éventuel départ à la fin de la saison, le technicien argentin ambitionne, dit-il, de rester à Londres pour faire de Tottenham l'une des meilleures équipes du monde.

"Aujourd'hui, Tottenham est, pour moi, le meilleur club du monde quand on parle d'installations. Avec ce terrain d'entraînement et le nouveau stade, qui est le meilleur au monde, il n'y a pas de meilleur club", soutient-il.

La finale de la Ligue des champions opposera Liverpool à Tottenham, le samedi 1er juin à l'Estadio Metropolitano, fief de l'Atletico de Madrid.