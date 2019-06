CAN 2019 : Tanzanie, le retour !

Copyright de l’image Getty Images Image caption La Tanzanie revient à la Coupe d'Afrique des Nations après 19 ans d'absence.

La Tanzanie revient à la Coupe d'Afrique des Nations après 39 ans d'absence.

Il s'agit de sa deuxième participation à la CAN.

La Tanzanie est dans le même poule que l'Algérie, le Kenya et le Sénégal (groupe C).

Quelques points à retenir sur les Taifa Stars :

Le coach : il s'appelle Emmanuel Amunike. Cet ancien international nigérian est en poste depuis 2016.

Surnom de l'équipe nationale : les Taifa Stars (les Étoiles du Pays)

Participation à la CAN :

1980 : 1er tour

2019 : qualifié

Participation au Mondial : Aucune

Classement Fifa actuel : 131ème au niveau mondial et 36ème au niveau africain (classement du 13 juin 2019)

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les joueurs de Young Africans, l'un des clubs les plus performants en Tanzanie.

À retenir :

La Tanzanie est l'une des équipes considérée comme « petite » lors de cette édition de la CAN.

Si la sélection arrive a dépassé le 1er tour, ce sera déjà une satisfaction pour les Tanzaniens.

Quelques joueurs :

L'équipe est menée par le capitaine Mbwana Samatta qui joue en club pour le Racing Genk en Belgique.

Il est le seul expatrié en Europe parmi les 25 joueurs du groupe. Âgé de 26 ans, Mbwana Samatta a été sélectionné 43 fois avec la Tanzanie et a marqué 16 buts en sélection.

Sur les 25 joueurs, sept jouent pour le club de Simba, arrivé en quarts de finale de la Ligue des champions de cette année. Quatre autres joueurs évoluent pour Young Africans.

Simba et Young Africans sont les plus connus et les plus performants des clubs tanzaniens.