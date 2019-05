Mondial des U20 : le Mali proche des huitièmes de finale

Copyright de l’image Getty Images Image caption Sékou Koïta, l'un des buteurs du Mali, face à l'Arabie Saoudite

Les Aigles juniors ont battu les Faucons Verts d'Arabie Saoudite, 4-3, dans un match fou de la deuxième journée du groupe E. Ils vont jouer leur dernier match de poule contre les Bleuets de France.

L'équipe du Mali, l'un des quatre représentants de l'Afrique, a été rejointe en Pologne par Sékou Koïta et Ibrahima Koné.

Les deux Aiglons étaient absents lors du premier match, contre le Panama (1-1). Koïta et Koné, buteurs devant l'Arabie Saoudite, mardi, avaient été retenus par leur club, le Wolfsberger AC (Autriche) pour le premier, et le FK Haugesund (Norvège) pour le second.

"Nous avons été handicapés au premier match par leur absence. Aujourd'hui, leur présence a été une des clés de la victoire, notamment parce que les Saoudiens ne les connaissaient pas", s'est réjoui le sélectionneur Mamoutou Kane, après la victoire sur les Saoudiens.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Jusqu'ici, une seule équipe africaine, celle du Sénégal, s'est qualifiée pour les huitièmes de finale.

Les Aiglons, qui accusaient un retard de deux buts après 20 minutes de jeu, ont fini par l'emporter sur les Saoudiens, grâce à Mohamed Camara, à la 90ème minute, 4-3.

Le Mali a été tenu en échec par le Panama en ouverture (1-1). Face aux Saoudiens, il a été rapidement mené (0-2) sur des buts de Feras Albrikan à la 9ème (1-0) et Hassan Altambakti, avant de reprendre espoir avant la pause grâce à Sékou Koïta.

Les Aigles juniors, champions d'Afrique en titre, ont profité d'un cadeau du gardien saoudien Abdulrahman Alshammari à la 36e (2-1).

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'Afrique du Sud est éliminée après deux défaites, face à l'Argentine et la République de Corée.

Pour son dernier match de groupe, le Mali va affronter la France, qui s'est déjà qualifiée aux huitièmes en battant l'Arabie Saoudite et le Panama.

Les Sud-africains sont déjà éliminés. Battus par 5 buts à 2 par l'Argentine, ils ont encore été dominés par la République de Corée, 0-1.

Les Bafana Bafana juniors joueront leur dernier match contre le Portugal.

Quant aux Lions juniors du Sénégal, ils se sont déjà qualifiés en huitièmes de finale après deux victoires sur Tahiti (3-0) et la Colombie (2-0).

Mercredi à 17 h GMT, les vice-champions d'Afrique affronteront le pays hôte, la Pologne.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le Nigeria a trébuché devant les États-Unis, après avoir fait un début tonitruant face au Qatar.

"Nous savons que ce sera très difficile, mais nous avons étudié la Pologne et son jeu. Et nous mettons notre stratégie en place pour être prêts le jour-J", assure le sélectionneur sénégalais, Youssouf Dabo.

Les Polonais, après un faux pas en ouverture, ont rapidement corrigé le tir en dominant Tahiti.

Le Nigeria a assuré une prestation en demi-teinte pour ses deux matchs déjà joués.

Les Super Eagles juniors ont fait un début tonitruant face au Qatar, 4-0. Ils ont ensuite été battus par les États-Unis, 2-0.

Jeudi à 18 h 30 GMT, les poulains de Paul Osahon Aigbogun doivent battre l'Ukraine, le leader du groupe D, pour se qualifier aux huitièmes de finale.