Coupe du Monde Féminine de la FIFA Pays hôte : France Dates : 7 Juin - 7 Juillet 2019

La Coupe du monde féminine de la Fifa commence ce vendredi, il est donc temps de mettre à jour vos connaissances sur la compétition.

Que vous soyez nouveau dans le monde du football féminin, à la recherche d'une deuxième équipe ou que vous soyez un(e) fan inconditionnel(le) à la recherche des faits les plus insolites à partager avec vos potes, gardez ce guide à portée de main et vous aurez tout bon.

Le tournoi, qui se déroule en France, du 7 juin au 7 juillet, sera couvert par la BBC.

Argentine

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'Argentine est un outsider coté à 500-1 par les bookmakers pour remporter le tournoi.

Palmarès : Dans le groupe D, l'équipe d'Argentine est un outsider face à l'Angleterre, l'Ecosse et le Japon. Les Argentines ont perdu les six matchs de la Coupe du monde auxquels elles ont participé.

Statistiques : Si l'on tient compte de la différence de buts, elles ont pris la dernière place lors de la Coupe du monde en 2003 et en 2007. Elles ont marqué autant de buts qu'elles ont eu de cartons rouges (deux).

Un fait : Les joueuses de ce pays d'Amérique latine ont dû faire face à de grandes difficultés. En dépit d'une période de deux ans sans matchs, sans entraîneur ni classement mondial, elles se sont qualifiées pour France 2019 en luttant pour l'égalité au sein de leur propre fédération.

Australie

Copyright de l’image Getty Images Image caption Sam Kerr (à droite) est mieux classée que Mohamed Salah de Liverpool, à Fifa 19.

Palmarès : Les Australiennes ont atteint les quarts de finale des trois dernières éditions de la Coupe du monde et font partie des outsiders.

Statistiques : Il faudra suivre de près leur capitaine et attaquante Sam Kerr. A 25 ans, elle est la meilleure buteuse de tous les temps de la LNO américaine et de la W-League australienne. C'est la joueuse la mieux notée de Fifa 19..

Un fait: A 16 ans, l'attaquante des Matildas, Mary Fowler, est la plus jeune joueuse de la Coupe du monde.

Brésil

Copyright de l’image Getty Images Image caption Formiga, 41 ans, a fait ses débuts en Coupe du monde en 1995.

Palmarès : Autrefois vice-champions du monde, les Brésiliennes sont passées de la troisième à la dixième place du classement et se qualifient pour la Coupe du monde après avoir perdu neuf matchs consécutifs.

Statistiques : Marta est leur joueuse la plus en vue. Meilleure buteuse de l'histoire de la Coupe du monde avec 15 réalisations, elle a été nommée meilleure joueuse mondiale de l'année pour la sixième fois, en septembre.

Un fait : Le formidable trio brésilien formé par Formiga, Marta et Cristiane a 108 ans. A 41 ans, Formiga sera le premier joueur - homme ou femme confondu - à prendre part à sept édition de la Coupe du monde.

Cameroun

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le Cameroun a fait ses débuts en Coupe du monde en 2015.

Palmarès : Il y a quatre ans, les Camerounaises étaient la seule équipe africaine à avoir atteint les huitièmes de finale du Mondial. C'était au Canada. Elles pourraient bien égaler cette performance en France.

Statistiques : Elles n'ont perdu que deux de leurs 14 derniers matchs dans des tournois majeurs.

Un fait: Les Camerounaises ont sans conteste le surnom le plus cool du tournoi : les Lionnes Indomptables.

Canada

Copyright de l’image Getty Images Image caption Christine Sinclair va-t-elle devenir la plus grande buteuse du monde en France ?

Palmarès : Les Canadiennes étaient aux quarts de finale, à domicile, en 2015. Elles ont remporté la médaille de bronze aux Jeux Olympiques un an plus tard et ont joué neuf matchs sans défaite à l'approche du tournoi en France. Ce sont des outsiders pour le trophée.

Statistiques : La capitaine Christine Sinclair n'est qu'à un doigt de devenir la meilleure buteuse de tous les temps - homme ou femme confondue - du football international. Elle a marqué 181 buts pour son pays.

Un fait : Sinclair a plus de sélections (282) que toute l'équipe de la Jamaïque réunie.

Chili

Copyright de l’image Getty Images Image caption Javiera Grez a plus de 30 cm de moins que la capitaine française Wendie Renard.

Palmarès : Après avoir échoué à la dernière Coupe du monde, l'équipe féminine chilienne a été dissoute et n'a pas joué pendant 981 jours. Elle est maintenant de retour dans le top 40 mondial. Mais les Chiliennes sont les outsiders du groupe F.

Statistiques: Elles ont appelé une jeune de 17 ans, jamais sélectionnée dans leur équipe. Elisa Duran a été préférée à Fernanda Pinilla, qui est également présidente de l'Association nationale des joueuses de football féminin du Chili.

Un fait: L'attaquante Javiera Grez est la seule joueuse de moins de 1,5 mètre à disputer la Coupe du monde. L'adolescente mesure 1,47 mètre.

Chine

Copyright de l’image Getty Images Image caption La Chine a été la première équipe à se qualifier pour la Coupe du monde en France.

Palmarès : La Chine a accueilli la compétition deux fois et a joué sans succès la finale en 1999, en plus d'être parmi les pionnières du football féminin. La Chine devrait atteindre les huitièmes de finale, mais il est peu probable qu'elle parvienne à gagner la Coupe du monde.

Statistiques: Wang Shanshan a commencé comme défenseuse, puis elle a joué comme numéro neuf. Maintenant, elle est généralement utilisée en tant que milieu de terrain. Une fois, elle a fait son entrée sur la pelouse en tant que remplaçante, à la 56e minute, et a marqué neuf buts.

Un fait : Wang Shuang est surnommée ''Lady Messi'' en raison de sa grâce et de son talent, mais son héros est en fait Cristiano Ronaldo.

Angleterre

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'Angleterre est rentrée du Canada avec la médaille de bronze en 2015.

Palmarès : Les Lionnes ont pris la dernière marche du podium lors de la dernière Coupe du monde. Au classement Fifa, elles occupent actuellement la troisième place au niveau mondial. Elles sont parmi les favorites du tournoi.

Statistiques: Karen Carney est la plus ancienne joueuse de l'équipe. Elle a fait ses débuts il y a 14 ans et a disputé 32 matchs dans des tournois majeurs - plus que n'importe quel autre joueur anglais (garçons et filles confondus).

Un fait: Leah Williamson, milieu de terrain de 22 ans, suit une formation en comptabilité, alors que la défenseuse Abbie McManus s'occupait des maillots de Manchester City avant de signer avec eux quand ils ont créé un club professionnel.

France

Copyright de l’image Getty Images Image caption Eugénie le Sommer a fêté ses 30 ans, et sa sixième victoire en Ligue des champions, le mois dernier.

Palmarès : La France n'a jamais dépassé les quarts de finale, mais les hôtes de cette Coupe du monde 2019 n'ont perdu qu'une seule fois en deux ans, ce qui fait d'eux l'un des favoris.

Statistiques: Eugénie le Sommer est l'une des sept joueuses lyonnaises de l'équipe de France. L'attaquante a marqué 73 buts en 156 matchs et a remporté six fois la Ligue des champions avec son club.

Un fait: La défenseuse Wendie Renard est la plus grande joueuse du tournoi. Elle mesure 1,80 mètre.

Allemagne

Copyright de l’image Getty Images Image caption La tenue de l'Allemagne est un retour aux maillots classiques portés pour les compétitions européennes féminines de 1989 et 1991.

Palmarès : Deux fois vainqueur, l'Allemagne n'a pas atteint la finale des deux dernières éditions de la Coupes du monde, mais elle est invaincue en 13 matchs à l'approche de ce tournoi.

Statistiques : L'entraîneur Martina Voss-Tecklenburg a choisi neuf membres de l'équipe qui a décroché la médaille olympique à Rio en 2016, dont Dzsenifer Marozsan, qui a marqué dans ce match et est citée parmi les meilleurs milieux de terrain au monde.

Un fait: La vidéo d'annonce de l'équipe, dans laquelle les joueuses soulignaient les obstacles auxquels elles ont dû faire face dans le football féminin, a été diffusée sur les réseaux sociaux, le mois dernier. Elle a été vue plus de trois millions de fois.

Italie

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'Italienne de la Juventus, Sara Gama, posant avec la poupée Barbie modelée sur elle.

Palmarès : C'est la première fois en 20 ans que les Italiennes accèdent à la Coupe du monde, mais après s'être qualifiées, nombreux pensent qu'elles pourront se qualifier pour les huitièmes de finale.

Statistiques: Les Italiennes Valentina Giacinti et Daniela Sabatini ont été les deux meilleures buteuses de la Serie A, la saison dernière, avec 38 buts à elles deux.

Un fait: Vous pouvez acheter le capitaine Sara Gama sous forme de poupée Barbie. Elle a été honorée dans le cadre d'un programme "Sheroes" après avoir publiquement soutenu l'égalité et la diversité.

Jamaïque

Copyright de l’image Getty Images Image caption Cedella Marley (à droite), fille de Bob Marley, a aidé à financer l'équipe nationale jamaïcaine.

Palmarès : La Jamaïque fait ses débuts en Coupe du monde et est l'équipe la moins bien classée, mais son entraîneur est persuadé qu'elle atteindra les huitièmes de finale.

Statistiques: Khadija 'Le lapin' Shaw, diplômée de l'Université du Tennessee, a marqué 19 buts en 12 matchs de qualification et a le meilleur ratio buts par match de toutes les joueuses du monde.

Un fait: L'équipe nationale a redémarré en 2014 après une pause de quatre ans, grâce à l'ambassadrice et sponsor Cedella Marley, la fille du légendaire musicien Bob Marley.

Japon

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le Japon a été vainqueur sur le sol allemand en 2011.

Palmarès : Les vainqueurs de la Coupe du monde féminine 2011 ont pour objectif de devenir la première équipe à atteindre trois finales consécutives dans cette compétition. Elles disputeront probablement la première place du groupe D à l'Angleterre.

Statistiques: Les Japonaises ont une équipe jeune - 14 ont moins de 24 ans, et il y a deux adolescentes parmi elles.

Un fait: Dix membres de l'équipe jouent dans le même club, le Nippon TV Beleza, qui évolue en première division japonaise.

Nouvelle-Zélande

Copyright de l’image Getty Images Image caption La Nouvelle-Zélande a battu l'Angleterre lors du dernier match amical des Lionnes avant la Coupe du monde.

Palmarès : Dernière équipe à s'être qualifiée, la Nouvelle-Zélande a inscrit 43 buts pour France 2019, mais elle a terminé en queue de peloton lors des quatre dernières éditions de la Coupe du monde.

Statistiques: Ali Riley et Abby Erceg ont disputé chaque minute des neuf derniers matchs de la Coupe du monde joués par la Nouvelle-Zélande depuis 2007, mais elles n'ont pas encore gagné.

Un fait: Douze joueuses ont quitté l'équipe l'an dernier après avoir été accusées de harcèlement contre l'entraîneur Andreas Heraf, qui a été remplacé par Tom Sermanni, né à Glasgow.

Pays-Bas

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les Pays-Bas ont remporté l'Euro 2017 à domicile.

Palmarès : Les championnes d'Europe en titre font partie des favoris en France, même si elles ont dû passer par les barrages pour atteindre la phase finale.

Statistiques: Vivianne Miedema a terminé meilleure buteuse de la Super League féminine d'Arsenal et a remporté le titre de joueuse de l'année de la PFA. A 22 ans, elle a déjà 75 sélections pour son pays.

Un fait: Miedema est également co-auteur d'une série de bandes dessinées.

Nigeria

Copyright de l’image Getty Images Image caption La Nigériane Rasheedat Ajibade joue dans un club norvégien.

Palmarès : Le Nigeria a participé à toutes les éditions de la Coupe du monde féminine, mais il n'est sorti qu'une seule fois de la phase de groupes. Et cette année, il a été placé dans la même poule que la France, le pays hôte.

Statistiques: Le Nigeria a perdu un nombre record de 16 matchs de Coupe du monde et a encaissé 56 buts. Mais vous pouvez vous attendre à un jeu offensif, car sa sélection compte 10 attaquantes.

Un fait :Leur attaquante Rasheedat Ajibade, 19 ans, est le championne du Nigeria en titre en freestyle.

Norvège

Copyright de l’image Getty Images Image caption Caroline Graham Hansen (à gauche) a remporté le championnat allemand avec Wolfsburg et a célébré avec style.

Palmarès : Elle a remporté la Coupe du monde en 1995 et s'est qualifiée pour tous les tournois, mais il est peu probable que cette équipe norvégienne fasse un parcours impressionnant.

Statistiques : L'ailier Caroline Graham Hansen a fait ses débuts en Norvège, à l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, à seulement 24 ans, elle compte plus de 70 sélections.

Un fait :Lauréate du Ballon d'or deux ans de suite, Ada Hegerberg a quitté l'équipe pour protester contre les inégalités. La Fédération norvégienne de football et l'association nationale des joueurs ont conclu un accord historique sur l'égalité salariale, qui a permis de doubler le montant versé à l'équipe féminine à six millions de couronnes (424 millions de francs CFA).

Écosse

Copyright de l’image Twitter Image caption Claire Emslie a réagi en voyant son visage sur la façade d'un studio d'art à Edimbourg.

Palmarès : L'Écosse, qui fait ses débuts en Coupe du monde, a eu du mal à se qualifier pour la phase finale. Mais en bonne forme, elle n'a pas été battue lors de ses cinq derniers matchs.

Statistiques: Milieu de terrain et vice-capitaine, Kim Little a remporté des trophées nationaux sur trois continents, avec Hibernian, Seattle Reign, Melbourne City et, plus récemment, Arsenal.

Un fait: Le visage de l'attaquante Claire Emslie a été immortalisé sur une fresque à côté de The Biscuit Factory, un lieu d'art et un atelier situés à Leith.

Suède

Copyright de l’image Sweden national team Image caption Le maillot de la Suède va se démarquer en France pour son message positif.

Palmarès : Les vice-championnes du monde en 2003 sont actuellement à la neuvième place du classement Fifa. Elles n'ont remporté que deux victoires lors de leurs trois derniers grands tournois. Cependant, on s'attend à ce qu'elles aillent plus loin que la phase des poules.

Statistiques: Milieu de terrain, Caroline Seger est capitaine de la Suède depuis 10 ans, tandis que la défenseuse Nilla Fischer, également âgée de 34 ans, dispute sa quatrième Coupe du monde.

Un fait: Le maillot de la Suède représente un collage de quelques figures féminines du pays.

Afrique du Sud

Copyright de l’image Getty Images Image caption La sélectionneuse sud-africaine Desiree Ellis dirigeait Tottenham Ladies.

Palmarès : L'Afrique du Sud est l'une des quatre nations à faire ses débuts en France et aura fort à faire pour être parmi les premières équipes du groupe B, contre l'Allemagne, l'Espagne et la Chine.

Statistiques: L'attaquante Thembi Kgatlana a été nommée meilleure joueuse d'Afrique en 2018 et a remporté la médaille d'or à la Coupe d'Afrique des nations.

Un fait: La sélectionneuse Desiree Ellis est l'une des membres fondatrices de l'équipe féminine d'Afrique du Sud. Elle a travaillé dans un marché d'emballage de viande, fabriquant des épices tout en poursuivant sa carrière de footballeuse.

Corée du Sud

Copyright de l’image Getty Images Image caption La Corée du Sud a terminé deuxième de son groupe en 2015 avant de s'incliner face à la France.

Palmarès : La Corée du Sud a atteint les huitièmes de finale en 2015, mais elle n'a remporté qu'un seul match en sept tentatives en Coupe du monde et s'est qualifiée à la différence de buts.

Statistiques: L'attaquante Ji So-yun est devenue la plus jeune buteuse du pays à l'âge de 15 ans, en 2006. Elle est maintenant la meilleure buteuse de tous les temps de l'équipe sud-coréenne. Ji So-yun a remporté le titre de la meilleure joueuse de l'année et de la meilleure joueuse de l'année de la PFA à Chelsea.

Un fait: Plus de 40 000 spectateurs se sont rendus à Pyongyang pour assister au match contre la Corée du Nord, qui s'est soldé par un match nul, 1-1.

Espagne

Copyright de l’image Getty Images Image caption Jorge Vilda a été nommé meilleur entraîneur féminin de la Fifa en 2018.

Palmarès : L'Espagne est restée invaincue en 2018, avec un bilan de 100 % en phase de qualifications, mais elle s'est ensuite inclinée face à des nations plus grandes comme l'Angleterre et les États-Unis. Malgré tout, les Espagnoles devraient se qualifier pour les huitièmes de finale, pour la première fois.

Statistiques: Jennifer Hermoso, de l'Atlético de Madrid, a été championne d'Espagne. Elle a marqué sept fois et a été l'auteure de neuf passes décisives en qualifications.

Un fait: A 37 ans, Jorge Vilda est le plus jeune entraîneur du tournoi. Il aura 38 ans le jour de la finale.

Thaïlande

Copyright de l’image Getty Images Image caption Quand la Thaïlande a fait ses débuts en Coupe du monde en 2015, seulement un millier de femmes jouaient au football dans le pays.

Palmarès : En 2015, les Thaïlandaises s'étaient inclinées face à l'Allemagne et à la Norvège en phase de groupes. Cette fois, c'est le champion en titre, les États-Unis, qui est en tête.

Statistiques: L'attaquante Orathai Srimanee est la seule membre de l'équipe de Thaïlande à avoir marqué un but en Coupe du monde.

Un fait: L'équipe est surnommée Chaba Kaew d'après l'éléphant femelle rose du même nom, dans le film d'animation pour enfants thaïlandais Khan Kluay.

États-Unis

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les Etats-Unis se sont imposés 5:2 face au Japon en finale de la Coupe du Monde 2015

Palmarès : Les Américaines sont les championnes en titre, la meilleure équipe du monde. Elles comptent parmi les favoris. Les Américaines n'ont jamais terminé en dessous de la troisième place en Coupe du monde.

Statistiques: Les États-Unis n'ont jamais perdu un match avec Alex Morgan. L'attaquante d'Orlando Pride, âgée de 30 ans, compte 101 buts en 163 matchs.

Un fait: Les visages des membres de l'équipe ont été affichés à travers New York et Los Angeles, dans le cadre de la campagne publicitaire de Nike, le mois dernier. Ils figuraient sur des panneaux d'affichage, des panneaux publicitaires et des façades d'immeubles entiers.