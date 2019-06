Copyright de l’image Getty Images Image caption Emmanuel Eboué a joué la finale de la Ligue des champions 2006 avec Arsenal.

Invité à parler de son parcours à l'émission "Le Vestiaire", de la chaîne RMC Sport, l'ancien défenseur d'Arsenal déclare qu'il est encore confronté à des problèmes de santé mentale.

Il est revenu sur ses belles années avec le club anglais et a parlé de son combat contre la dépression, révélant avoir même envisagé de se suicider.

L'ancien international ivoirien a été suspendu par la Fifa à la suite de divergences qu'il a eues avec son agent qu'il n'avait pas payé.

Eboué a été suspendu après avoir signé avec Sunderland en 2016. En raison de cette suspension, le club anglais se sépare de lui.

Et c'est là que commence la descente aux enfers du footballeur ivoirien. S'en est suivi un divorce très difficile, qui le laisse dans une situation financière chaotique, selon le site Internet de RMC Sport. Vivant éloigné de ses enfants partis avec son ancienne épouse, Eboué sombre dans la dépression.

"Les gens me regardaient autrement"

Ancien joueur de Galatasaray aussi, il a joué la finale de la Ligue des champions 2006 avec Arsenal.

Emmanuel Eboué a disputé deux finales de la Coupe d'Afrique des nations avec la Côte d'Ivoire.

"La [Fifa] m'a suspendu de toute activité liée au football, je n'avais pas le droit de m'entraîner avec un club. Un an loin des terrains. Je me serais entraîné avec un club, j'aurais pu un peu oublier les problèmes. Mais je n'avais pas accès à un club. Je m'entraînais tout seul et j'avais honte, parce que les gens me regardaient autrement", rappelle-t-il.

"La route est encore longue pour moi"

"Quand je voyais mes enfants, ils me demandaient quand j'allais revenir sur le terrain. Donc quand je sortais le matin, je faisais semblant d'aller m'entraîner, poursuit Eboué. Je restais dehors et je rentrais à la maison quand mes enfants étaient déjà au lit. Je ne voulais pas qu'ils me demandent pourquoi ils ne me voyaient pas jouer."

Emmanuel Eboué révèle qu'il prend toujours des antidépresseurs en raison de son état de santé mentale.

"La route est encore longue pour moi. Mais j'espère que d'autres en tireront des leçons", ajoute l'ancien joueur, sélectionné 79 fois par la Côte d'Ivoire.

Il a pris part à deux éditions de la Coupe du monde (2006 et 2010) et a joué cinq fois la Coupe d'Afrique des nations.

Eboué a passé huit saisons à Arsenal avant de rejoindre la Turquie en 2011, où il a remporté trois fois le championnat national et cinq fois la Coupe nationale, avec Galatasaray.

L'Ivoirien était retourné en Angleterre en tant qu'agent libre après avoir quitté Galatasaray en 2015.