La RDC, le "fimbu" accroché aux godasses

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les joueurs de la RDC exhibent leur "fimbu" légendaire, le fameux fouet administré aux adversaires.

Surnommée les Léopards, l'équipe de football de la république démocratique du Congo (RDC) avait pris le nom de Simba entre 1997 et 2006.

La république démocratique du Congo est une nation de football dont la fédération (FECOFA) a été fondée en 1919 alors que le pays était encore sous contrôle belge.

En 1948, la RDC avait disputé son premier match à domicile, sous le nom de Congo belge, contre la Rodhésie du Nord (actuelle Zambie).

Copyright de l’image CARL DE SOUZA Image caption Des supporters de la RDC à l'issue des quarts de finales de la CAN en 2015 à Bata, en Guinée équatoriale.

Les léopards s'étaient imposés sur le score de 3 buts à 2. En 1962, deux ans après l'indépendance, la RDC est affiliée à la FIFA et intègre la Confédération africaine de football (CAF) l'année suivante (1963).

Le 11 avril 1963, au Sénégal, durant les Jeux de l'Amitié, la RDC malmène les "Mourabitounes" de la Mauritanie sur le score de 6-0.

Les moments de gloire

C'est le début d'une grande gloire qui va mener l'équipe à la CAN de 1968 jouée en Ethiopie. La RDC portée par Muwawa (1 but) et Kabamba (doublé) domine le Congo Brazzaville sur le score de 3-0.

Elle s'incline devant le Ghana (1-2) et bat le Sénégal (2-1), avant d'éliminer en demi-finale l'Ethiopie (pays organisateur) sur le score de 3-2. En finale, la RDC prend sa revanche sur le Ghana, sur un but marqué à la 66e minute par Pierre Kalala Mukendi (1-0).

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le Zaïre vainqueur de la CAN 1974 représente l'Afrique à la Coupe du monde en Allemagne.

Le 22 novembre 1969, à domicile, auréolée de son sacre continental, la RDC humilie la Zambie sur le score de 10-1.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Ambiance chez les supporters à Kinshasa.

A partir de 1971, l'équipe de la RDC change de nom et devient l'équipe du Zaïre de football et dispute son premier match officiel sous cette appellation le 25 février 1972 au Cameroun, en affrontant le Soudan qu'elle bat par 3 buts à 0.

Deux ans plus tard, en 1974, le Zaïre remporte la CAN organisée en Egypte en battant la Guinée (2-1, doublé de Pierre Ndayé Mulamba), avant de s'incliner contre le Congo (1-2) et en battant l'Île Maurice (4-1).

En demi-finale, il bat l'Egypte sur le score de 3-2, après avoir été menée au score par 2-0. Il affronte la Zambie en finale et fait match nul 2-2 (doublé de Pierre Ndayé Mulamba) après les prolongations.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Pierre Ndaye Mulamba (n°13) se fait expulser par l'arbitre contre la Yougoslavie, en Coupe du monde.

Le record "oublié" de Mulamba

Le Zaïre remporte le match joué deux jours plus tard sur le score de 1-0 (but de Pierre Ndayé Mulamba qui remporte le titre de meilleur buteur du tournoi).

Avec 9 buts marqués en 6 matches, Mulamba détient toujours le record de réalisations dans une phase finale. En 1974, le Zaïre est la première nation noire à participer à une phase finale de coupe du monde.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les joueurs du Zaïre aux prises avec un attaquant brésilien lors du Mondial 1974 en Allemagne.

En Allemagne, l'équipe enregistre 3 défaites en encaissant 14 buts sans en marquer un. Elle est humiliée par la Yougoslavie le 18 juin 1974 à Gelsenkirchen sur le score de 9-0. Ricky Mavuba, le père de l'international français Rio Antonio Mavuba, avait joué à cette coupe du monde.

La RDC a participé à 18 phases finales de Coupe d'Afrique des Nations (CAN). Vainqueur en 1968 et en 1974, elle été 3e en 1998 et en 2015, puis quart de finaliste de la CAN plusieurs fois en 1992, 1994, 1996, 2002, 2006 et 2017.