CAN 2019 : la leçon du Mali aux débutants

Le penalty de Moussa Marega en fin de première mi-temps double le score du Mali

Le Mali a livré une prestation impressionnante à Suez contre la Mauritanie pour son premier match dans le groupe E. Les Mauritaniens se sont inclinés 4 à 1.

Abdoulay Diaby a ouvert le score sur une frappe depuis l'entrée de la surface pour donner l'avantage aux Aigles.

Un penalty de Moussa Marega avant la mi-temps et un but d'Adama Traoré ont creusé l'écart, avant que Moctar Sidi El Hacen ne marque un but pour la Mauritanie sur penalty.

Adama Traoré de Metz complète le score en se plaçant à l'entrée de la surface de réparation.

La Mauritanie, débutante à la Coupe d'Afrique des Nations, a fait bonne figure, mais le résultat a rarement été mis en doute après le sublime coup d'envoi de Diaby.

Dans leur prochain match du Groupe E samedi, les Mauritaniens affronteront l'Angola, tandis que le Mali affrontera la Tunisie vendredi.

La performance du Mali a montré qu'il est prêt à mettre en péril la domination tunisienne dans ce groupe, tandis que la Mauritanie va certainement jouer avec moins de pression lors du prochain match contre l'Angola si elle veut conserver l'espoir d'une place peu probable en phase à élimination directe.