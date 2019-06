Pascal Siakam élu "joueur qui a le plus progressé" en NBA

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'ailier camerounais Pascal Siakam est le premier joueur Africain à être désigné "most improved player".

L'ailier camerounais Pascal Siakam, sacré champion de la NBA avec Toronto, mi-juin, a reçu lundi à Los Angeles le trophée de "joueur qui a le plus progressé" lors de la saison 2018-2019.

Siakam, 25 ans, était le grand favori pour ce trophée qui est attribué chaque année, depuis 1986. Il est le premier Africain - et le premier joueur des Raptors - à être désigné "Most Improved Player" après avoir reçu 86 votes sur 100.

"Ce trophée est quelque chose de fort pour moi. J'espère que des enfants vont voir mon parcours, s'en inspirer et penser que c'est possible pour eux aussi", a-t-il réagi.

"Je suis content d'avoir ce trophée pour moi et pour ma famille, mais pour les enfants d'Afrique", a ajouté Siakam.

Il a toutefois reconnu que le titre de champion NBA était ce qu'il allait retenir de sa saison 2018-2019. "Je suis quelqu'un qui privilégie l'équipe. Et à ce titre, il n'y a rien de mieux que d'être champion NBA, c'est le sommet. Et j'ai encore du mal à décrire ce que je ressens d'avoir remporté ce titre", a-t-il expliqué.

L'ailier fort des Raptors a répété qu'il ne se fixait "aucune limite" pour l'évolution de sa carrière. "Ce n'est que le début pour moi, et il y a encore beaucoup de choses à venir", a-t-il conclu.

Venu au basket sur le tard, Siakam a fait ses débuts en NBA en 2016, drafté en 27ème position par les Raptors.

Il a terminé la saison régulière 2018-2019, sa première comme titulaire, avec des moyennes de 16,9 points et 6,9 rebonds par match, contre 7,3 points et 4,5 rebonds par match en 2017-2018.

Il a été encore plus productif durant les play-offs 2019 avec 19 points et 7,1 rebonds par match. En finale contre Golden State, battu 4 à 2 par Toronto, ses moyennes ont grimpé à 19,5 points et 7,5 rebonds.

Siakam est d'ailleurs le seul champion NBA 2019 à avoir été récompensé.

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'ailier grec, d'origine nigériane, Giannis Antetokounmpo a été sacré meilleur joueur du Championnat NBA.

Une saison africaine à la NBA

L'ailier grec d'origine nigériane, évoluant à Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, a été sacré à 24 ans meilleur joueur de la NBA au nez et à la barbe de la superstar de Houston, James Harden.

Antetokounmpo est le deuxième Européen à soulever le prestigieux trophée de MVP. Il est également le plus jeune MVP depuis Derrick Rose en 2011.

Le "Greek Freak", ou phénomène grec, comme le surnomme la presse américaine, a nettement devancé avec 941 points James Harden (Houston, 776 pts), sacré en 2018 et meilleur marqueur de la saison, et Paul George (Oklahoma City, 356 pts).

"Je veux remercier mes coéquipiers et mes entraîneurs. Il faut plus qu'un joueur pour gagner autant de matchs en une saison", a déclaré Antetokounmpo en larmes, avant de rendre hommage à son père décédé en 2017.

"C'est juste le début. Mon but est de remporter le titre de champion NBA", a-t-il dit.

Le pivot français d'Utah, Rudy Gobert, est reparti avec le trophée du meilleur défenseur, pour la deuxième année de suite. La "Stifle Tower", ou tour qui bloque, a remporté le prix pour la deuxième saison consécutive, battant Antetokounmpo et George lors du vote final.

