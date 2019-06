CAN-2019: le Ghana trébuche face au Bénin

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le capitaine ghanéen Andre Ayew a égalisé pour les Black Stars après l'ouverture du score de Mickael Pote.

Considéré comme un des favoris de la compétition, le Ghana n'a pas assuré son objectif en concédant un match nul contre le Bénin pour son entrée en lice dans la CAN 2019, mardi soir (2-2).

Le match a démarré sur les chapeaux de roue, avec un but inscrit dès la 2e minute par le Bénin. Sur un contre lancé par Adéoti, Poté reprend dans la surface, dribble le gardien et marque (0-1).

Mais quelques minutes plus tard, Jordan Ayew côté droit de la surface centre en retrait pour son frère André. Sa frappe est contrée mais elle finit dans les filets du gardien béninois (1-1).

Ce but remet les Black Stars sur les rails. Juste avant la pause, Jordan Ayew, bien servi dans l'axe, prend Verdon de vitesse et marque le deuxième but ghanéen (42e, 2-1).

Peu après le retour des vestiaires, le défenseur ghanéen John Boye écope d'un deuxième carton jaune pour avoir pris trop de temps à tirer un coup franc. Le Ghana terminera le match à 10.

Les Béninois se sont montrés plus entreprenants en seconde partie en revenant au score grâce à un doublé de Mickaël Poté.

L'attaquant béninois devient le premier joueur à avoir réussi un doublé à la CAN-2019 et prend ainsi la tête du classement des buteurs de la compétition.