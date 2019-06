Copyright de l’image Getty Images Image caption L'entraîneur du Cameroun, Alain Djeumfa, tente de calmer ses joueuses frustrées par l'arbitrage vidéo.

La Fifa a engagé une procédure disciplinaire contre le Cameroun à la suite de sa défaite en huitièmes de finale de la Coupe du Monde Féminine contre l'Angleterre à Valenciennes.L'instance dirigeante du football mondial enquête sur le Cameroun pour inconduite d'équipe, comportement offensif et manquements au fair-play.Le match de dimanche a été marqué par la réaction du Cameroun à deux décisions de l'arbitre assistant vidéo et par de mauvais résultats."Je n'avais pas l'impression d'être au football", a déclaré le sélectionneur de l'Angleterre Phil Neville après la rencontre.

Votre guide de la Coupe du monde féminine Le sélectionneur camerounais Alain Djeumfa a blâmé l'arbitre lors de sa conférence de presse d'après-match, déclarant que le match était une "erreur de justice".Les joueuses camerounaises ont organisé une manifestation sur le terrain après que le deuxième but de l'Angleterre, marqué par Ellen White, a été accordé par VAR, et semblaient peu disposées à reprendre le match.Elles étaient également visiblement contrariés lorsque, sur le score de 2-0, le but d'Ajara Nchout a été refusé pour hors-jeu, de nouveau par VAR.

