L'Algérien Riyad Mahrez (à gauche) et le Sénégalais Sadio Mané

Le match entre le Sénégal et l'Algérie prévu ce jeudi à 17 h GMT oppose deux des plus célèbres joueurs du continent et deux footballeurs de la Premier League.

Cette rencontre se jouera entre deux footballeurs de la Premier League et deux capitaines, Sadio Mané de Liverpool, et Riyad Mahrez, de Manchester City.

Le Sénégal et l'Algérie ont chacun trois points après leur premier match, respectivement contre la Tanzanie et le Kenya.

Le vainqueur de la rencontre de ce jeudi sera le premier de la poule C à se qualifier aux huitièmes de finale.

Qui sera le vainqueur du match Sadio Mané-Riyad Mahrez ?

Les autres matchs du jour :

Groupe B : Madagascar-Burundi

Kenya-Tanzanie

