CAN 2019 : La Tunisie et le Mali se séparent sur un score nul

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les deux hommes du match, le malien Diadie Samassekou (à gauche ) et l'attaquant tunisien Wahbi Khazri.

Le Mali et la Tunisie ont marqué chacun un but. Malgré une Tunisie légèrement dominatrice, 54 % de temps de possession de balle du coté tunisien et contre 46% pour les maliens et plus de passes, Diadie Samassekou a ouvert le score pour le Mali à la 60ème minute avant une égalisation à la 70ème minute par Wahbi Khazri pour la Tunisie.

Il avait hérité du brassard de capitaine des Aigles de Carthage, en l'absence de Youssef Msakni, qui a débuté sur le banc.

Lire aussi :

CAN 2019 : réitérer l’exploit de 2004 pour la Tunisie

A la CAN, le Mali dépassera-t-il le premier tour cette fois-ci ?

Une sortie ratée du gardien Mouez Hassen et le ballon du corner tiré par Diadie Samassekou, peut-être un peu aidé aussi par le vent, a fini au fond des filets. A la 70ème un coup franc de Wahbi Khazri, dévié par le mur, a offert l'égalisation aux Tunisiens.

A la fin du match, le Mali a désormais 4 points sont leaders dans ce groupe E et la Tunisie 2 points.

Les Tunisiens entretiennent l'espoir d'une qualification en huitièmes, avant leur dernier match contre la Mauritanie.

Lire aussi :

CAN 2019 : Angola, en quête d'une place sur le podium

CAN 2019 : la Mauritanie, l'un des novices du tournoi

Un coup franc sur la barre dès la 5e minute, puis une tentative de lob lointain (7e), avant une frappe de peu à côté à l'issue d'un contre initié par Yassine Khenissi (33e).

Mais les hommes d'Alain Giresse, qui retrouvait le Mali, une sélection qu'il a dirigée à deux reprises, notamment lors de la dernière CAN, ont rejoint les vestiaires sans parvenir à concrétiser leur domination.

Les co-équipers de Khazri se sont fait une dernière frayeur dans le temps additionnel quand Moussa Marega, le plus en vue côté malien, s'est présenté seul devant Hassen. Mais le portier tunisien s'est montré vigilant.