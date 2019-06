CAN 2019 : Le Maroc bat la Cote d'ivoire et se qualifie en huitièmes de finale

Copyright de l’image Getty Images Image caption Youssef En-Nesyri célèbre son but face à la Côte d'ivoire.

Le Maroc se qualifie en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations avec une victoire 1:0 sur la Côte d'Ivoire dans le Groupe D.Youssef En-Nesyri a marqué l'unique but du match en première période après une passe de Nordin Amrabat.La Côte d'Ivoire a failli égaliser avec seulement 38 secondes d'écart mais la tête de Jonathan Kodjia a été écartée sur sa ligne par Romain Saïss dès la 40e seconde.Un nul suffira au Maroc contre l'Afrique du Sud, lundi, pour verrouiller la première place du groupe D, et s'assurer d'un adversaire plus abordable en huitièmes.

Lire aussi :

CAN 2019 : Namibie, passer le cap du premier tour

CAN 2019 : L’Afrique du Sud signe son retour

La phase finale n'est pas compromise pour la Côte d'Ivoire, forte de sa victoire inaugurale contre les Bafana Bafana (1-0). Mais les Elephants n'auront pas le droit à l'erreur contre la Namibie, lundi.Le Maroc pourrait encore être rattrapé par la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, mais ils sont déjà assurés d'être au moins l'une des quatre meilleures équipes pour la troisième place.En plus de marquer, En-Nesyri s'infiltrait dans le filet et obligeait Sylvain Gbohouo à effectuer une superbe parade sur un centre à ras de terre d'Amrabat, qui trompait Hakim Ziyech.La Côte d'Ivoire, qui a laissé Wilfried Zaha sur le banc du Crystal Palace, aurait pu égaliser lorsque Max Gradel est passé dans les buts, mais le gardien marocain Yassine Bounou a rapidement quitté sa ligne pour étouffer le danger, avant que Pepe ne tire le ballon dans les filets latéraux.