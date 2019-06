Le Mali en tête du groupe E

Copyright de l’image Getty Images Image caption Il suffit d'un match nul entre le Mali et l'Angola pour que les Aigles maliens (en photo) conservent la première place et se qualifient pour le deuxième tour.

Les Aigles ont pris la première place du groupe E de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) après leur nul face à la Tunisie (1-1), vendredi, et le score vierge (0-0) entre la Mauritanie et l'Angola, samedi.

Un nul sera sans doute suffisant pour les Maliens, face à l'Angola, mardi, pour conserver la première place de la poule et se qualifier pour les huitièmes de finale.

La Tunisie réalise également une bonne opération à distance, puisque le score vierge entre la Mauritanie et l'Angola lui permet de garder la deuxième place. Malgré ses deux matchs nuls.

Les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les quatre meilleures équipes parmi celles qui finissent à la troisième place de leur groupe, se qualifieront pour les huitièmes de finale.

En cas d'égalité de points entre deux équipes au terme des matchs de groupe, les équipes seront départagées selon les critères suivants : le résultat du match entre les deux équipes, la différence de but totale, le nombre de buts inscrits et le tirage au sort.

Les résultats de la poule E

Samedi :

Mauritanie - Angola 0 - 0

Déjà joués :

Mali - Mauritanie 4 - 1

Tunisie - Angola 1 - 1

Tunisie - Mali 1 - 1

Matchs à jouer

Mardi 2 juillet à 19 h 00 GMT : Angola - Mali

Mardi 2 juillet à 19 h 00 GMT : Mauritanie - Tunisie.