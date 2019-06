Copyright de l’image Getty Images Image caption L'attaquant égyptien Mohamed Salah joue contre le milieu de terrain ougandais Michael Azira.

Après la fin de la troisième journée dans les groupes A et B, dimanche, l'Égypte et l'Ouganda (groupe A), le Nigeria et Madagascar (groupe B), l'Algérie (groupe C) et le Maroc (groupe D) se sont qualifiés pour le prochain tour.

C'est le Nigeria qui avait obtenu le premier sa qualification après sa victoire, 1-0, devant la Guinée, mercredi.

Outre ces six pays, la Guinée (groupe B), le Mali (groupe E) et le Cameroun (groupe F), avec quatre points chacun, sont bien placés pour rejoindre les huitièmes de finale.

Lire aussi :

Le Cameroun bien placé, le Ghana et le Bénin en embuscade

La RD Congo (groupe A), le Sénégal et le Kenya (groupe C), la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud (groupe D) ont obtenu trois points.

La Tunisie, l'Angola (groupe E), le Ghana et le Bénin (groupe F) en ont deux.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le Chancel Mangulu Mbemba, de la RD Congo (à gauche), reprend la balle dans les filets du gardien de but zimbabwéen.

La Mauritanie (groupe E) et la Guinée-Bissau (groupe F) ont obtenu un point.

La Tanzanie (groupe C) et la Namibie (groupe D) ont zéro point.

Les huitièmes auront lieu partir du 5 juillet. Ils seront joués par les deux premiers des six groupes et les quatre meilleurs troisièmes.

Le Zimbabwe et le Burundi ont été éliminés.

Lire aussi :

CAN 2019 : Le Maroc bat la Cote d'ivoire et se qualifie en huitièmes de finale

Ce dimanche, l'Égypte a triomphé de l'Ouganda, 2 à 0. Dans le même groupe (A), la RD Congo a battu le Zimbabwe, 4-0.

C'est ce dimanche aussi que Madagascar a dominé le Nigeria, 2-0. Dans ce même groupe (B), la Guinée a triomphé du Burundi, sur le même score.